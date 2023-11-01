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CYBERBIZ雙11線上線下優惠　美食懶人包吃好吃滿

▲線上線下整合開店平台CYBERBIZ，幫助多家食品業、保健業等品牌推動OMO新零售轉型。（圖／品牌提供）
▲線上線下整合開店平台CYBERBIZ，幫助多家食品業、保健業等品牌推動OMO新零售轉型。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

疫情後實體復甦，OMO（Online Merge Offline）成為趨勢，商家為迎接正式解封後的首次雙11檔期，推出多重OMO優惠活動，要搶攻消費者的荷包！線上線下整合開店平台CYBERBIZ，幫助多家食品業、保健業等品牌推動OMO新零售轉型，特盤點雙11美食懶人包，包括挑戰全網最低價、內含超狂2CM厚度的黃金脆皮雞腿排的「大成明星套餐20件組」，一之軒也搭配官網與門市等線上線下通路提供優惠回饋，要帶著消費者一起線上線下買好買滿！

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CYBERBIZ表示，OMO模式以及D2C（Direct-to-Consumer）模式，已經成為台灣電商產業的共同策略，從成長趨勢看來，品牌繞過中間的通路商，將自己的產品服務直接銷售給終端消費者的D2C型電商模式，已成為關鍵經營策略，其網站成交金額（GMV）也即將超越通路型電商。此外，根據CYBERBIZ的內部數據，同時經營線上線下的OMO直營店家，正在持續增長中，預測今年度的OMO直營店家成長幅度將超過120%以上。

CYBERBIZ美食懶人包　陪你雙11吃好吃滿

迎接正式解封後的首次雙11檔期，透過CYBERBIZ開設直營電商的品牌商家，也都紛紛祭出下殺優惠，陪你雙11吃好吃滿！像是致力提供安心無添加食材的「大成安心購」，即日起至11/15也推出下殺5折起的超狂優惠，包括內含2CM超狂厚度的黃金脆皮雞腿排以及中一排骨的「大成明星套餐20件組」，以及嚴選熟齡母雞全雞、職人工法長時間慢熬的「大成慢熬雞精環保箱組」等熱銷商品，都挑戰全網最低價，此外更加碼活動期間全館95折，每筆訂單消費滿2500元還有機會抽中法國特福Tefal鍋！
 

▲「大成明星套餐20件組」挑戰全網最低價，雙11特殺$1050元。（圖／品牌提供）
▲「大成明星套餐20件組」挑戰全網最低價，雙11特殺1050元。（圖／品牌提供）
法式喜餅品牌伊莎貝爾旗下系列，也祭出雙11檔期優惠！即日起至11/12只要在「伊莎貝爾」官網消費滿899並於結帳時輸入優惠碼「ISA899」，現折100元！限時限量搶購，手腳要快！好吃又好玩的「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」即日起至11/12則推出「香榭起士戀人」4盒1111元、蛋糕類商品 3盒1111元的好康優惠，再加碼消費滿1111元即贈「莎莎公主帆布袋」。此外，台北手工鐵盒餅乾專賣品牌「iCookie私房手作」也推出優惠活動，只要活動期間加入網購會員即贈50元購物金，加碼單筆消費不限金額再贈品牌熱銷第一名、IG網紅激推的「夏戀．綜合小品 一口酥品鑑盒」。
 

▲伊莎貝爾烘焙觀光工廠推出雙11優惠，擁有食品界米其林獎章認證的「香榭起士戀人」4盒只要1111元、台中十大伴手禮等蛋糕類商品3盒也只要1111元。（圖／品牌提供）
▲伊莎貝爾烘焙觀光工廠推出雙11優惠，擁有食品界米其林獎章認證的「香榭起士戀人」4盒只要1111元、台中十大伴手禮等蛋糕類商品3盒也只要1111元。（圖／品牌提供）
「奇美食品」11/6至11/12也推出3大驚喜，除了每日都有限定111元商品推出，全館商品更加碼優惠89折（優惠商品除外），11/11當日結帳金額消費滿1111元並輸入折扣碼「1111免運」，立即享有免運優惠！「一之軒」11/6至11/12也推出多重好康，消費滿額即贈法式檸檬蛋糕、金Q餅、手工餅乾等限量好禮，加入一之軒官網會員，活動期間還可以天天玩轉盤遊戲乙次，有機會抽宅配免運券、88折優惠券及紅利點數1111點；連結線上線下通路，一之軒也推出消費滿1000元且門市自取，即贈100元折價券的特別回饋，帶領消費者線上線下買好買滿！

更多雙11美食資訊，歡迎上各大品牌官網查詢。

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