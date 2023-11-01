超微財測遜於預期！輝達也有利空壟罩　台AI概念股表現差強人意

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至於今年第四季財測，超微估第四季營收約61億美元±3億美元，略遜於市場預估的約63.7億美元，第四季毛利率則估約 51.5%，同樣略低於市場預估的52.1%。
超微執行長蘇姿丰指出，多家大規模客戶已經承諾採用最新開發的MI300系列晶片，而MI300A和MI300X將於本季實現量產。她表示，隨著MI300A和MI300X本季量產，預期本季該系列晶片的營收，可由8月時預測的3億美元，上調至4億美元。至於明（2024）年的AI GPU銷售可望超過20億美元，她也說目前這項技術只是初步階段，預估到了2027年，AI晶片的市場總規模可望突破1500億美元。
雖然超微第四季財測營收與毛利率不如市場預期，讓超微盤後股價一度重挫4%，但隨著超微樂觀看好AI晶片的銷售，股價跌幅也開始收斂變小跌，周二收盤反漲2.4%，收在98.50美元。
目前能夠製造生成式AI的高階GPU廠商很少，超微是其中之一，而競爭對手輝達則是幾乎獨霸這個領域的市場。但近來輝達遭到利空襲擊，主要是美國對中國大陸實施晶片禁令升級且提前生效。
華爾街日報報導，美國去年首度發布晶片出口禁令後，輝達特別為中國設計降規版AI晶片A800與H800，中國企業爭相下單，據了解客戶包括阿里巴巴、字節跳動及百度，原本大量預購明年要交貨的晶片，訂單總額超過50億美元（逾新台幣1600億元），但美國商務部今年10月新規把A800與H800都納入管制，使得輝達可能必須取消訂單。
針對美國對中國的晶片禁令提前生效，輝達之前表示新規定短期內不會影響財務表現，但將阻礙產品研發，連帶影響其他國家客戶。而執行長黃仁勳日前也坦言會影響到中國市場與整個產業，但強調國家安全很重要，輝達將會遵守美國商務部的相關規定，但同樣也會持續提供市場所需，會全力協助客戶。
消息一出，輝達盤後股價走跌，跌幅近1%，收在407.8美元。而國內AI概念股雖然今日早盤回神，但盤中漲幅縮水，表現差強人意。指標股廣達終場漲1%，收在191元。英業達與技嘉漲1%以上，緯創與緯穎則分別小漲與小跌，鴻海又回落，跌幅近1%。