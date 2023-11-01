民眾黨不分區立委將設2年條款 安全名單擴大至16席「有這些人」
台灣民眾黨將在近期公布不分區立委名單，傳出民眾黨將效法過去台聯實施的「兩年條款」，也就是不分區立委當2年就換人，「安全名單」可說是更加擴大，預計將由8席擴大至16席。
記者呂炯昌／台北報導
據了解，柯文哲上月30日與國民黨主席柯文哲進行政黨協商，下午在新北市新莊的競選總部，召集了數十名有報名不分區立委海選的人士進行面談，近期引發風波的中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯人在中國並未出席，與柯文哲友好，傳出也在安全名單上的前立委黃國昌則未出席。
民眾黨政黨平均支持度約20%，黨內評估此次不分區能夠當選8至10席，加上今年將設有「兩年條款」，「安全名單」可以擴大到16席。
據了解，民眾黨不分區安全名單，包括前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、黃國昌，柯文哲競辦總幹事黃珊珊、前北市議員林國成、戰國策行銷董事長、媒體人張啟楷、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、政大教授江明修、徐春鶯都可望在「安全名單」內。
其中，張啟楷多次主持民眾黨自媒體「民眾之聲」節目、柯文哲競總記者會，與民眾黨關係良好；越南新移民麥玉珍現任台灣新住民黨黨主席、社團法人台灣新移民協會理事長，民眾黨盼將麥玉珍納入不分區名單，可以洗刷柯文哲過去「外配進口說」、遭質疑歧視外配的形象。