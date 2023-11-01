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藍白合作出奇制勝　林富男：通過藍白協商才有勝選組合

▲民眾黨中央委員、選舉決策委員林富男認為認為，只有通過藍白兩黨協商才有勝選組合。(圖／記者郭俊暉翻攝)
▲民眾黨中央委員、選舉決策委員林富男認為認為，只有通過藍白兩黨協商才有勝選組合。(圖／記者郭俊暉翻攝)

記者郭凱杰 ／高雄報導

距2024年台灣總統副總統選舉登記截止日僅剩23天，藍白兩黨交流密切。根據最新調查顯示，有超過65%的台灣民眾期待「政黨輪替」。日前，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲，在台北市長官邸沙龍會面，達成四點合作共識。昨（31）日，國民黨提名參選人侯友宜、朱立倫和柯文哲再度會晤。民眾黨中央委員、選舉決策委員林富男認為認為，只有通過藍白兩黨協商，才能形成穩健、有勝算的競選組合。

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柯文哲民調穩定上升。林富男表示，柯文哲每周提出政策主張，如「把國家還給你」、「實行國家治理內閣制」及民生經濟社福長照等，給民眾留下深刻印象。談及政黨協商，林富男表示，柯文哲尊重侯友宜、朱立倫意見，強調必須將郭台銘和韓國瑜納入討論。

林富男指出，這次選舉目標是獲勝，滿足65%期待政黨輪替民眾，需爭取廣泛穩固勝利。他分析，「侯柯配」可能險勝賴清德，「柯侯配」則有望大勝。柯文哲強調，若「柯正侯副」當選，將組閣權交國民黨，藍白兩黨需共同協作，推舉立法院長。柯文哲建議，邀請郭台銘擔任國家經濟總舵手。不過，林富男也說，儘管柯文哲先前與郭台銘會面，「柯侯配」或「侯柯配」誰將擔任總統、副總統候選人，目前尚無定論。

林富男為「柯正侯副」提出四大建議，目的是使其成為2024年總統副總統選舉最佳、最能當選的組合。首先是建立信任與平衡權益：兩黨需在透明的基礎上建立信任，簽署明確的合作意向書，確保合作過程中所有方都能獲得公平的權益。在順應民意，策略溝通上需定期進行民調，了解民意，根據結果調整策略，提升選民的認知與支持。雙方必須保持充分溝通，確保策略與目標一致，提升勝選機率。

其次在資源共享，危機管理：共享資源，包括資金、人力等，強化競選力量，並建立有效的危機管理機制，確保能夠迅速應對競選中的突發情況。

對於媒體協調上，林富男認為，制定長期合作計劃，在媒體宣傳上保持一致，傳達清晰信息給選民。制定長期合作計劃，確保合作不僅限於競選期，選後亦可持續深化，推動台灣的發展。

林富男說，這些建議旨在加強兩黨之間的合作，提升競選效率，並滿足選民的期待，從而提升勝選的可能性。

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