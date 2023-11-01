藍白合作出奇制勝　林富男：通過藍白協商才有勝選組合

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林富男指出，這次選舉目標是獲勝，滿足65%期待政黨輪替民眾，需爭取廣泛穩固勝利。他分析，「侯柯配」可能險勝賴清德，「柯侯配」則有望大勝。柯文哲強調，若「柯正侯副」當選，將組閣權交國民黨，藍白兩黨需共同協作，推舉立法院長。柯文哲建議，邀請郭台銘擔任國家經濟總舵手。不過，林富男也說，儘管柯文哲先前與郭台銘會面，「柯侯配」或「侯柯配」誰將擔任總統、副總統候選人，目前尚無定論。
林富男為「柯正侯副」提出四大建議，目的是使其成為2024年總統副總統選舉最佳、最能當選的組合。首先是建立信任與平衡權益：兩黨需在透明的基礎上建立信任，簽署明確的合作意向書，確保合作過程中所有方都能獲得公平的權益。在順應民意，策略溝通上需定期進行民調，了解民意，根據結果調整策略，提升選民的認知與支持。雙方必須保持充分溝通，確保策略與目標一致，提升勝選機率。
其次在資源共享，危機管理：共享資源，包括資金、人力等，強化競選力量，並建立有效的危機管理機制，確保能夠迅速應對競選中的突發情況。
對於媒體協調上，林富男認為，制定長期合作計劃，在媒體宣傳上保持一致，傳達清晰信息給選民。制定長期合作計劃，確保合作不僅限於競選期，選後亦可持續深化，推動台灣的發展。
林富男說，這些建議旨在加強兩黨之間的合作，提升競選效率，並滿足選民的期待，從而提升勝選的可能性。