至少得準備1500萬！逾4成30世代憂無法退休　ETF躍前3大投資管道

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值得注意的是，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間歷經市場趨緩走向築底的景氣位階且詭譎多變，隨著大環境加速變化，ETF在這次調查中成為股票與儲蓄定存後第3個主要投資管道，以30歲至50歲最為明顯，反映出投資市場日趨難掌握，投資人轉以分散標的方式，避免人為操作或壓注單一個股風險影響投資效益。
另有7成以上受訪者選擇股票股息為退休後主要投資來源，其次是領保險年金或利息，「投資收入」視為退休後主要金流來源，盼創造餘裕支援退休生活。中信銀行觀察，愈年輕世代受通膨衝擊影響愈深，若以消費者物價年增率維持3%、持續30年，原有的預備退休金實質購買力恐將大幅縮水5成以上，呼應調查中有5成受訪者認為需準備新台幣1500萬元才足以支應退休生活。
中信銀行進一步分析30至60世代的理財樣貌，針對7成以上習慣以股票作為投資工具的30世代。中信銀行也提醒，理財規劃須避免受短期市場波動影響標的，應設定目標並定期定額投入具抗通膨的金融工具，並藉由基礎醫療險保障基底適時轉嫁風險；40世代的三明治族群處於開銷急劇階段，建議可透過智能理財工具協助累積家庭財富，加上逐步配置壽險打造醫療防護網，以避免突發或龐大醫療支出中斷經濟來源。
至於50世代面臨子女教育支出、年邁父母照顧以及退休規劃的課題，中信銀行指出可提早檢視理財缺口，以目標累進、專款專用方式加碼退休準備，並支應可能產生的醫療需求費用。
對於60世代主動收入減少，大多傾向保守的理財工具，受高通膨影響投資預期相對悲觀，中信銀行建議選擇長期抵禦通膨且固定金流的金融工具為佳，搭配實支實付險與失能險，可轉嫁醫療照顧開銷增加安全感，減少資金缺口，也可善用如信託業務的「受益權和管理權分離」及「專款專用」照顧自己與家人，規劃傳承延伸財富價值。