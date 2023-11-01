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陳建仁答詢稱「核電是綠電」惹議　政院：非核家園目標從未改變

▲陳建仁答詢時稱「核電是綠電」引發熱議，政院今日聲明表示部分媒體報導未能忠實呈現發言內容。（圖／行政院提供）
▲陳建仁答詢時稱「核電是綠電」引發熱議，政院今日聲明表示部分媒體報導未能忠實呈現發言內容。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁昨日赴立法院答詢時，提及「核電是綠電」引發熱議，對此行政院今（1）日聲明表示，當時院長、國發會主委龔明鑫和經濟部長王美花立即說明，核能發電並未獲RE100所接受，且核能發電是否被視為綠電，歐盟在認定上也有嚴格前提。而部分媒體報導未能忠實呈現院長發言內容，恐有偏頗及誤導之虞，強調非核家園的目標已是台灣共識，政府對此立場從未改變。

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陳建仁昨日答詢時表示核電是綠電，但如果台灣要發展核電，要考慮到核廢料及民眾是否可以接受，此番話引發熱議。

行政院發言人林子倫說明，包括院長、龔明鑫及王美花即明確表示，核能發電並未獲RE100所接受，且核能發電是否被視為綠電，歐盟在認定上也有嚴格前提，須先滿足核廢料處置相關規範，然而國內核廢料處理仍未有妥善的終極處置辦法，尚難以將核能認定為永續能源。

林子倫表示，未來核融合發電的發展，也待更多的觀察與研究。部分媒體報導未能忠實呈現陳院長發言內容，恐有偏頗及誤導之虞，故特此澄清。

最後林子倫說，非核家園的目標已是台灣共識，政府對此立場從未改變，未來政府將持續透過「減煤、增氣、展綠、非核」等四大方向推動台灣能源轉型，維持台灣能源供應，讓台灣穩健邁向2050淨零碳排的目標。

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