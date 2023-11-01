82%曾遇職場考評不公！幫上司打分數　上班族只給過及格線

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在年終員工考核方面，上司們的評分比重又是如何分配呢？有高達58.5%的企業透露，屬於工作態度與工作能力並重，兩者各50%；不過還有30.4%的公司，則是認為工作態度比較重要，超過50%；最後覺得工作能力比較重要，超過50%，僅佔少數的11.1%。
解讀前述數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，這也代表如果工作能力都差不多的兩位員工，當主管在打考績時，工作態度將成為重要關鍵：如果是較具備責任感，抗壓性、穩定性高的人，就有機會拿到比較高的印象分數。
實務上來說，大多數公司的考績，都會採取分級制、等第制，此次調查就顯示，今年能拿到最高等級的，大約佔總員工數的9.8%：換算下來，大約就是每十位員工當中，僅有一位可以拿最優等。
而且考績最佳的員工，更代表領到的年終獎金可能比較多，楊宗斌舉例，調查揭露，企業會給這些優等生年終獎金的基數，大約高出公司平均值20.6%，等於能享有1.21倍左右的激勵；不過其中也有20.2%的資方指出，雖然年終獎金沒有差異，但是加薪或升遷機會較多。
除了上司考核自己外，針對自己兔年的職場成績，又會打幾分呢？調查顯示，自評今年的工作表現，上班族平均給77.2分，高於去年的75.9分；其中更有8.2%的人，給自己打了滿分100分。同時覺得個人職場表現進步中的，佔了40.2%；退步中的，佔了8.9%；持平的則高達50.9%。
對於和同事們的相處狀況，也就是職場人際關係經營部分，平均自評75.8分，高於去年的74.2分；其中也有6.7%的人，給自己打了滿分100分，同樣覺得人際關係進步中的，佔了39%；退步中的，佔了9.6%；持平的則高達51.4%。
最後對於實際拿到的考績，假如不如預期、不滿意的話，仍有超過6成，達到64.6%的人表示，其實會考慮離職。畢竟回顧整個職涯，有高達82.2%的勞工透露，曾經遇過上司打年終考績不公平的情況；不過其中僅有24.7%的人，有向上司反映、申訴。
換個角度來看，員工也來替上司們打個分數，此次調查就發現，對於直屬長官主管的領導統御管理能力，上班族平均給了61.7分，略低於去年的62.8分。不過相較之下，對於長官的工作專業能力，下屬算是給予肯定，平均打75.6分，略高於去年的74.6分。 還有評價自己老闆的經營企業能力，員工今年平均給頭家們67.6分，卻略低於去年的68.4分。
楊宗斌建議上班族，必須設法增加一些印象分數，可採取以下這三大步驟， 首先搶公事做，積極參與公司專案，甚至主動要求額外的工作量，接著展現本職學能的專業度，像是處理公務時，適時發揮第二專長；如果沒有特殊技能，可以利用下班時間進修新職能，而且不僅要廣，還要精。
最後楊宗斌分享，可檢視各項績效達成率，整理過去一年以來的工作成果，不論大小事，只要是對企業帶來正面效益的，例如成本下降，或者業績提升，對公司形象有幫助的；一旦上司啟動考核機制，馬上就能拿出較亮眼的成績單。