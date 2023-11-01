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台北國際旅展11/3開展！台灣4航空好康整理　現場免費抽獎送機票

▲「2023ITF台北國際旅展」即將於後天開展，受國人注意的4大國產航空公司都推出好康，包含虎航、星宇航空，還將於現場將送出多張機票。（圖／星宇航空提供）
▲「2023ITF台北國際旅展」即將於後天開展，受國人注意的4大國產航空公司都推出好康，包含虎航、星宇航空，還將於現場將送出多張機票。（圖／星宇航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

搶便宜機票的好機會來了！一年一度全台最大規模旅展「2023ITF台北國際旅展」即將於11月3日到6日在南港展覽館舉辦，各家航空公司紛紛推出機票優惠，最受國人注意的4大國產航空公司也都推出好康優惠，包含台灣虎航、星宇航空，都將於現場將送出多張機票。

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📍台灣虎航
台灣虎航今年雖然亦有參展，但是現場並不開賣機票，而是於線上旅展全線促銷，單程未稅899元起。台灣虎航攤位將營造出六、七年級生最懷念的早期電玩遊樂場的氛圍，包含虎將外觀的巨型掌上遊戲機。

而線上旅展推出全線促銷單程未稅899元起，促銷期間為2023年11月3日上午10:00起至2023年11月6日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年11月3日起至2024年3月30日。若是樂虎卡卡友，可至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%off的折扣，且另可獲得8%的tigerpoints回饋。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年3月30日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮，每日限量250份；購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮。

另外，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints 3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，旅展期間預計要送出38張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

▲台灣虎航於旅展現場不販售機票，但有線上旅展全線促銷單程未稅899元起優惠價，民眾於旅展現場玩遊戲有機會中機票及機票折抵金等豐富好禮。（圖／虎航提供）
▲台灣虎航於旅展現場不販售機票，但有線上旅展全線促銷單程未稅899元起優惠價，民眾於旅展現場玩遊戲有機會中機票及機票折抵金等豐富好禮。（圖／虎航提供）
📍星宇航空
打出機票85折起優惠，11月3日到11月6日單筆消費滿3萬元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等好禮。11月2日到11月5日於官方LINE參加簽到活動，也有機會抽台北－熊本經濟艙來回機票或日本星野集團磐梯山溫泉酒店住宿券等大獎。

▲星宇航空起先秀出11月3日～6日，台北國際旅展現場攤位的示意圖。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空起先秀出11月3日～6日，台北國際旅展現場攤位的示意圖。（圖／星宇航空提供）
📍中華航空
華航在此次旅展推出一系列機票優惠，包括香港4088元起、清邁5820元起、沖繩5820元起、熊本6800元起，東南亞航線則有越南峴港5950元起、檳城7482元起，以上價格均為未稅價，而歐洲6大航點全面直飛不中停，全面87折起。

▲華航在此次旅展推出一系列機票優惠，包括香港4088元起、清邁5820元起、沖繩5820元起、熊本6800元起。（圖／華航提供）
▲華航在此次旅展推出一系列機票優惠，包括香港4088元起、清邁5820元起、沖繩5820元起、熊本6800元起。（圖／華航提供）
📍長榮航空

祭出超殺機票價格最低72折起，精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，其中桃園-曼谷來回未稅價4,588元起、桃園-沖繩來回未稅價5,588元起、桃園-澳門來回未稅價2,388元起、桃園-香港來回未稅價4,188元起，此外，長程航線桃園-布里斯本來回未稅價19,633元起。

另推出機票「飛到飽」抽獎活動，在11月份的每周二，周周抽出一名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽日韓航線、11月21日抽歐美航線，11月28日則抽出全球不限航點機票。

▲長榮航空此次旅展祭出超殺機票價格最低72折起。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空此次旅展祭出超殺機票價格最低72折起。（圖／長榮航空提供）

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