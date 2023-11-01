通緝犯開失竊牌照車趴趴走 台南警街頭圍捕送辦

台南市警察局第二分局員警執勤時，發現自小客車懸掛失竊車牌，趁該車停等紅燈時上前包抄，車上2名男子見狀開啟車門分頭逃竄，警方隨後將其一一壓制帶回，另車內男子反應不及直接遭逮，警方在車內起獲空氣手槍、子彈、K盤等，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務、竊盜、竊盜等罪嫌移送法辦。
記者張振興/台南報導
第二分局表示，博愛派出所警員張智傑及林暉原昨(31)日下午15時30分許執勤時，發現1輛懸掛失竊車牌的進口轎車，員警發現後以警用機車、汽車前後包抄展開圍捕，趁嫌犯在國民路與大同路口停等紅燈時上前包抄，車內前座沈男(21歲)蔡男(18歲)立即開啟車門分頭逃竄，分別與員警展開街頭追逐，並在30公尺外之大同路段遭員警一一壓制帶回，車內李男(17歲)因反應不及遭警喝斥下車趴地受檢。
警方在車內起獲空氣手槍1枝、子彈10顆、折疊刀2把、水果刀2把、K盤4個(內有愷他命毒品粉末)，經將3人帶回實施毒品及尿液檢驗，其中沈男、蔡男呈現毒品陽性反應。全案警訊後依違反毒品危害防制條例、妨害公務、竊盜、竊盜等罪嫌移送法辦，另沈男因涉嫌偽造文書及妨害秩序等罪未到案，於今年9月及10月分別為台南地院及台南地檢發布通緝，警方將其解送歸案，並將持續追查改造子彈之來源及用途。