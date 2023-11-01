中華儒道易行學會工商領袖人文經理管理班開課

中華儒道易行協會由「中國式管理」作者曾仕強教授於2016年所創，他同時也是創會理事長。有鑑於時代科技進步神速，國人只重西方科技，忘卻中華道統為人處事品德，以及中華聖賢五千年來所累積的精髓，以「儒道易」三種「道」來引導大家認識生命的真諦、進一步讓家庭幸福圓滿。
中華儒道易行協會今年年中甫進行第三屆理監事改選，由黃國展出任理事長，副理事長林登順也是台南大學人文學院院長，所以該協會每年底的工商領袖人文經營管理班都選在台南大學文薈樓舉行，第5期課程已於10 月25日舉辦開班典禮，首堂課「易經之環境（風水）」，今晚由台南大學前教務長劉信雄主講。
其它課程包括：11月8日「成敗興亡與人生啟示」，成大中文系教授黃聖松。 11月15日「策略規畫與歷史舵手」，前台南大學行官系主任銷余明助教授。11月22日「左傳與現代經營管理」，中山大學中文系主任劉文強教授。11月29日、12月6日「義利思想與經營管理」，前雲林科技大學漢學研究所所長副院長吳進安教授。12月13 日「文學美感與哲理啟發」，前金門大學文學院長陳益源教授。12月20 日「儒家生死學及其生命管理」，台南大學人文社會學院院長林登順教授。12月27日「易經之生活管理」救國團易經講師王瓊霖。113年1月3日「預言啟示與人文智慧」，沈氏相法系列作者沈全榮老師。
黃國展指出中國式管理以易經為主，左傳、儒家也都有對應的管理哲學。很多人都以為只有西方才有管理，事實上，中國數千年來歷朝歷代都有管理，是一種中國式的管理哲學，簡單說來就一個字：義，義就是誼，即合理的行為。該協會推動中國式管理，只要能實現傳統文化，不論人、社區或世界都會變得更加美好。
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