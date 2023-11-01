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李克強「上海猝死」疑點重重！分析：對習近平造成隱性威脅

▲中國國務院總理李克強（右）完成任內最後一次政府工作報告，會議結束後，習近平和他握手。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院總理李克強（右）完成任內最後一次政府工作報告，會議結束後，習近平和他握手。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國前總理李克強傳出在上海休息，疑似在游泳過後突發心臟病去世，由於消息十分突然，其親友又稱與他失聯多日，導致外界猜疑不斷。專家不僅分析認為「游泳死」可能性不大，又稱李克強恐怕是早就被控制在上海，證實他對習近平存在隱性威脅一說。

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10月27日一早，中國官媒稱李克強近日在上海休息，因突發心臟病，經全力搶救無效，27日凌晨零時10分在上海去世，終年68歲。然而，今年3月才正式從二十大退休，最近一次現身是在甘肅敦煌的李克強，為何突然出現在上海這個醫療資源豐富的地點且猝逝，引發外界輿論紛紛。

根據《大紀元》報導，旅美北京學者吳祚來分析認為李克強生前最後一次公開露面是在敦煌，當時李克強堂而皇之的觀光遊覽，遊客在旁也紛紛打招呼喊「總理好」，但為何前往上海卻如此神秘，「那肯定是現在有很多重大的經濟問題讓他去做個交代，或者是認為有些人把責任推到他那去，那就控制他吧，讓他去，讓他到那封閉起來，軟禁起來承擔責任，可能性非常大。」

李克強最近公開現身是8月31日在甘肅敦煌。前中國海軍中校姚誠週一（10月30日）在X平台（原推特）上發帖說，剛從合肥得知，消息來源於李克強的親戚朋友，「說8月31日李克強在敦煌現身後就失去聯繫，中秋節前家人曾通過李的祕書請他來合肥過節，石沉大海。（消息還）說是李克強二十大退下後曾表示近期會回合肥見見親戚朋友和同學，一直未能成行，沒想到會突然離世。」

吳祚來透露，李克強夫人曾致電詢問為什麼把李「雙規」在上海，「李克強應該是被控制了吧，因為他如果是去度假休假放鬆的話，他會跟很多人照照片來的，會跟百姓一起散步聊天，談談話，（他）很親民的。因為李到上海之後誰都不知道，直到出事大家才知道他在上海，這不是控制那又是什麼呢，休息？將他休息搞得神祕詭祕的幹嘛，又不是地下工作，是不是？」

報導提到，吳祚來認為一般來說李克強是威脅不到習近平的，因為二十大他已經退出政壇，但這反而對習近平形成一個隱性威脅。「因為現在中國經濟處於崩潰的狀態，共產黨政權面臨重大危機，這時黨內肯定還是有一些力量有可能會彈劾習近平，或者是突發事件造成習近平政權難以為繼。」

吳祚來指出，「這時還是有可能把李克強給找回來。這在歷史上都有發生，從民國開始退隱政壇的人，甚至古代都有大量退隱政壇的人，然後又被召回來重新執政，包括鄧小平被打到鄉下去，後來回來復辟資本主義。所以李克強還是一個隱性的威脅，如果有人要動他，還是有可能的。」

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