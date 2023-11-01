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王柏傑搶金馬影帝！「螢幕男友」傅孟柏幫求幸運符：過香爐必勝

▲傅孟柏（左）幫入圍金馬獎男主角的王柏傑（右）求日本「必勝」護身符。（圖／記者陳明中攝）
▲傅孟柏（左）幫入圍金馬獎男主角的王柏傑（右）求日本「必勝」護身符。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

王柏傑、傅孟柏主演的警匪影集《美食無間》首映會今（1）日舉行，兩人在戲裡是對立的警察與殺手，戲外卻因「頻率合」飄出偽BL情愫，王柏傑說傅孟柏人很溫暖，前陣子去京都旅遊，還幫入圍金馬獎影帝的他求「必勝」護身符，傅孟柏自己也入圍金馬獎男配角，他說：「我過了兩個香爐，我們一人一個。」當作幸運物。

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▲柯叔元（左）、陽靚在《美食無間》搭檔演情侶。（圖／記者陳明中攝）
▲柯叔元（左）、陽靚在《美食無間》搭檔演情侶。（圖／記者陳明中攝）
現場搶先播放11分鐘片花，傅孟柏和簡嫚書相差21公分，堪稱最萌身高差，其中一幕簡嫚書被混混包圍，傅孟柏直接扛起她跑走，男友力十足，傅孟柏笑說：「原本想像中的嫚書就很輕，但沒想到扛起來這麼輕。」王柏傑劇中只對簡嫚書展現溫柔，為保護她單手接棒球、貼心幫擦嘴，心動指數百分百。

▲柯叔元（左起）、陽靚、傅孟柏、簡嫚書、王柏傑、王可元、黃尚禾出席《美食無間》首映會。（圖／記者陳明中攝）
▲柯叔元（左起）、陽靚、傅孟柏、簡嫚書、王柏傑、王可元、黃尚禾出席《美食無間》首映會。（圖／記者陳明中攝）
不過最令人臉紅心跳的還是王柏傑、傅孟柏的男男CP火花，其中一幕眾人轉酒瓶玩遊戲橋段，雙帥竟疑似吻上，被問到這場戲，兩人大賣關子，傅孟柏說真的是第1次親男生，「我不會排斥。」王柏傑打趣形容：「這齣戲就是3個人彼此曖昧，然後大家都很迷惘，不知道自己喜歡到底是誰？」簡嫚書笑說：「因為身高關係，我都有感覺他們透過我頭頂在對視，頭上感覺在發熱。」

而警察和黑道之間的爾虞我詐也是一大看點，柯叔元、黃尚禾再度演江湖兄弟，柯叔元笑說：「我們合作《角頭—浪流連》的時候，他演我的小弟，這次他覺得自己大尾了，私底下想要弄我了。」即將升格當爸的黃尚禾，今天走到哪兒都充滿恭喜聲，他表示：「很開心，最近在適應新角色，也希望可以把喜氣帶給這齣劇。」

影后陽靚飾演柯叔元身邊的女人，也是麻辣鍋店老闆娘，她首度和柯叔元合作，透露：「如果一個人聲音很好聽，我會被迷上，叔元哥嗓子很有戲！」王可元扮演殺手組織駭客的「傑克」，是王柏傑的好幫手，也是一位時尚暖男，他介紹角色時笑說：「我就是出一張嘴，不用殺人，坐在室內。」《美食無間》定檔11月3日三立都會台每周五晚間首播，Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版等平台同步跟播，11月5日華視播映。
 

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