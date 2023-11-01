名家論壇》泰華眼裡的泰國／來泰國「吃到飽」吧！

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當我們探討吃到飽的泰國料理時，不僅是一場尋找美食的旅程，更是一次探尋泰國文化的饗宴。表面上看來，吃到飽只是一種餐飲方式，但若我們從歷史和文化的角度來看待，背後實際上蘊藏泰國人的重要習慣，或者說是一種技能，就是「將他人的事物轉化為自身文化的能力」。從這個角度看，很多美食原本並非泰國獨有，這邊我們可以先思考一個問題：什麼樣的東西、文化、或者食物真正屬於泰國呢？這個問題至今沒有人能夠提供確定的答案。然而，許多人認為泰國的特色，即「ความเป็นไทย」，體現在「創意」之中。
一直以來，泰國都是個融合多元文化的國家，這種多樣性不僅體現在人種、語言和宗教上，更進一步體現在飲食文化中。品嚐泰國料理融合了印度、中國、馬來西亞等亞洲文化元素的獨特體驗。在泰國，嚐遍各種美食時，你會發現很多看似傳統的泰國菜，其實都帶有他國文化的影響，不僅是食材的選擇，更呈現在烹飪方式和風味的大融合。這種文化大融合的背後，是泰國人對外來文化的靈活運用和高度創意的發揮。
例如，其他國家的鹹食和甜食通常會明顯區分，甜就是甜，鹹就是鹹，水果就是水果，不太會用來烹飪，也不會加鹽巴。然而，泰國的傳統甜點與眾不同之處在於，當地的甜點在製作過程中除了加糖之外，還會適量加入鹽巴，這不是為了讓味道變鹹，而是為了不讓甜味太過濃烈，用鹹味去把尖銳的甜味磨平，不讓甜味過度。像是將葡萄牙的甜點改造成泰國風格的 「甜蛋絲」（ฝอยทอง），或者像 「西米豬肉」（สาคูไส้หมู）這樣的甜點，它混合了辣椒、香菜、生菜、豬肉和炸蒜，是一道看起來完全不像甜點的甜點。
除了甜點之外，實際上像冰沙或果汁這類飲品，仔細觀察，你會發現泰國人在有酸味的果汁或冰沙中會加入一點點鹽巴來調味。當然，這不是為了使它們變鹹，而是為了讓那些酸的飲品喝起來不會太過酸而苦澀。同樣地，有些鹹食也會添加一點點甜味，以便將酸、甜和辣的味道融合得恰到好處。當然，有時候加得太多也會讓味道變得太甜（這常常發生）。總而言之，泰國食物充份展現了「酸、鹹、甜」（台語）的精神。
從中國傳入的泰國米線料理，像是大家愛吃的米粉湯（ก๋วยเตี๋ยว）有各種不同的湯底，但原始概念確實來自中國，後來在泰國有了許多不同的湯底，例如船麵的湯底、酸辣湯底、粉紅色的釀豆腐湯，或者是釀豆腐酸辣湯，可以說是不斷演變的美味。同樣地，拿來炒的泰國炒河粉 "泰式炒河粉（ผัดไทย）" 等料理也受到了文化的影響的。
另外，來自印度和穆斯林文化的咖哩料理也在泰國發展得十分獨特。無論是「紅咖哩」（แกงพะแนง）、「黃咖哩」（แกงกะหรี่）、「綠咖哩」（แกงเขียวหวาน）、「沙嗲」（สะเต๊ะ），這些咖哩在泰國經歷變革。泰國的咖哩通常加入豬肉，使得它們的風味獨具一格，當然，這也導致了咖哩的口味有所不同，但加入豬肉絕對是一個最明顯的特點。還有像海南雞飯，源自海南，但在泰國、新加坡、馬來西亞等地都存在各地具有獨特風味的版本。人們為什麼會特地前來泰國品嚐呢？為什麼要去泰南品嚐肉骨茶和燒賣，去泰北品嚐麻辣菜色呢？這是因為即使你前往香港、四川或新加坡，也無法品味到泰國本地特有的風味。
泰國擁有多樣且豐富的料理，這種多樣性源於充滿創意的文化。這些創意文化的影響使得泰國的料理風味變得極為多元。這樣的多元料理文化也深刻影響泰國的吃到飽文化。早期，在我還小的時候，泰國沒有太多吃到飽餐廳，要享受多樣化的異國料理通常要到高檔飯店，那裡提供各種國際化的菜色。後來吃到飽的餐廳陸續出現，當時我們稱之為「韓國烤肉」（หมูเกาหลี ），這是泰國吃到飽文化的起源。當提到韓國烤肉時，它明顯是來自韓國的烤肉，強調烤肉風味，除了烤肉之外，通常還會有一鍋湯，經過一段時間後，漸漸變成大家所熟知的「泰式燒烤」 （หมูกระทะ） 。
起初，泰式燒烤（หมูกระทะ）的價格大約是399或499泰銖左右，在當時算是相當昂貴，所以並不是會經常去品嘗的選擇，通常是在同學聚會或公司尾牙等特殊場合才會去吃。當時的泰式燒烤內容和現在差不多，主要是肉和蔬菜，偶爾會有一些海鮮，不過那時的選擇相對有限，海鮮種類少。隨著時間的推移，泰式燒烤逐漸演變，加入了更多的海鮮，最終形成了現在的「海鮮吃到飽」文化。
近年來，泰國出現了許多吃到飽餐廳，從最初的燒烤吃到飽，逐漸發展成火鍋吃到飽，甚至變成麻辣鍋吃到飽。儘管一些麻辣料理來自四川，影響了泰國北部的料理，但另一部分的麻辣料理則是受到台灣麻辣鍋的啟發，這種影響甚至是在泰國有些火鍋餐廳直接自稱為「台灣麻辣鍋」，並且廣受歡迎。可惜的是，台灣對泰國飲食文化的影響相對有限，主要體現在麻辣鍋和珍珠奶茶這兩道料理上（後來也出現了泰國版的珍珠奶茶）。
我想介紹這個主題的原因很簡單，因為我在台北很難找到「壽司吃到飽」，但是這種餐廳，在泰國到處都有，甚至還有不少日式料理吃到飽的選擇，相較之下，我在台灣幾乎找不到這樣的餐廳，即便在日本也很罕見，這讓我開始觀察各國吃到飽文化的差異，原來泰國的吃到飽文化相對豐富多樣。現在，泰國的吃到飽文化已經發展到有所謂的壽司加和牛火鍋或燒烤的組合，而且品質非常優秀，價格通常在每人800到2000泰銖之間。
還有一個很特別的地方就是泰國有不限時間的吃到飽，對單身的人也很友善，因為無論你是多人或是一人，泰國的吃到飽餐廳都很歡迎。在這邊離題一下，就是泰國的餐廳也不會有低消。
除了前述的選擇，泰國的吃到飽文化還包括了其他選項。例如水果吃到飽，或者升級版的榴槤吃到飽，這對喜歡榴槤的人來說就像天堂一樣，愛怎麼吃就怎麼吃；還有船麵吃到飽，其中船麵湯底可以變成火鍋，或是米粉湯吃到飽。此外，還有甜點吃到飽，包括泰式傳統甜點。當然，最受歡迎的不外乎日式燒烤、韓式燒烤，以及其他各種大家想得到想不到的吃到飽選擇，如海南雞飯吃到飽和牛排吃到飽。總之，現在幾乎什麼樣的吃到飽在泰國都能找到。
如果有機會到泰國旅行，除了品嚐道地的泰式料理，也可以試試吃到飽。儘管很多人可能會質疑在泰國吃日式料理或火鍋燒烤的選擇，但我認為吃到飽能夠讓你享受整個用餐過程。在泰國，有些泰式料理吃到飽的餐廳，一份的份量並不多，這樣你就能夠嘗試各種不同的料理。另一方面，在其他國家，要享受這樣豐富多樣的餐飲選擇並不容易，更不用說價格還相對親民，在美食種類豐富多元的泰國，旅行一趟、體驗一餐吃到飽，絕對是令人難以拒絕的體驗。
以下介紹幾家吃到飽餐廳，有機會到泰國旅遊，不妨一試。
Nuatair
喜歡吃牛肉的人，絕對不能錯過這間由泰國知名搖滾樂團Silly Fools主唱所開設的牛肉餐廳，他曾說過一句話：「我不是商業人，我是藝術家，所以我的料理必須是最棒的。」這句話突顯了他對料理的熱情和對食材的堅持，這間餐廳絕對是品嚐牛肉的絕佳選擇。
KATEI SHABU
這間餐廳將大阪的壽喜燒、日式火鍋和壽司完美結合，每一道料理都追求卓越的品質。無論是嚴選的和牛、各式握壽司，還是新鮮的生魚片，都呈現出令人讚不絕口的美味。这里的每一道料理都像是一幅精心繪製的藝術品，帶給您獨特而難忘的用餐體驗。
อารียา หมูกระทะ
如果你正在尋找一家能夠提供泰式燒烤、同時享受宜人氛圍和輕鬆用餐體驗的餐廳，那你一定要去Ariya。這家餐廳有多個分店供你選擇。你可以在這裡享受美食的同时，邊聽輕快的音樂，非常惬意。餐廳提供套餐和單點，還有各種開胃小吃、青木瓜沙拉、泰式涼拌菜等供你選擇，一趟前往這家餐廳絕對物有所值！
Naklongwan
想像自己一直享用泰國的大頭蝦，就是不停地大啖這些美味的蝦類。而且無需自己料理，只需坐在舒適的冷氣房內，隨意點餐。除了無止盡的大頭蝦，還有各種豐富多樣的泰式料理，包括各種海鮮佳餚。真是一個美食的天堂！
Mung Korn Seafood
這家餐廳位於泰國本土，以其著名的海鮮燒烤自助餐而聞名。對於那些享受自己挑選食材並親自下廚的人來說，這裡是一個絕佳的選擇。這家餐廳提供了豐富的選擇，無論你想吃什麼，都能滿足你的需求。更令人驚喜的是，價格非常親民，讓你能夠盡情品味各種美味的海鮮和其他料理，不必擔心荷包大失血。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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