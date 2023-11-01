林口轉運站使用率不高 在地議員建議轉型1200票轉乘停車場活化
緊鄰機場捷運A9站的林口轉運站，因為交通位置與相關建設為妥善規畫，自2021年底完工營運至今，被在地民眾批評使用率不高，新北市議員蔡淑君今（1）日於市政總質詢上建議調整將東側公車駐車區位置轉化為轉乘民眾的停車空間，提供使用1200定期票比照捷運轉乘停車場的「半價優惠」，紓解當地機汽車一位難求的窘境。對此，新北市政府交通局長鍾鳴時認同其可行性，允諾一個月內提出研議結果，期望擴大鼓勵轉乘捷運通勤。
記者吳嘉億／新北報導
蔡淑君表示，1200定期票推動下，林口地區民眾使用公車、捷運的需求更多了，但反觀鄰近A9站的林口轉運站，使用情形卻無明顯提升，對於因應林口工一重劃區的工作人口以及是否建置國際媒體園區對未來運輸能量的影響仍不明確，建議讓林口轉運站用途微做調整，部分空間提供出來做停車接駁，活化林口轉運站。
鍾鳴時答詢時回覆，使用1200月票轉乘停車場目前已有有類似的方式，在技術上可行，但未算過相關數據，這是創新的建議，因應整個環境變化做檢討評估，會盡快請相關單位評估研究，預計一個月內會有結果。
新北市政府交通局補充說明，研議將林口轉運站東側原本公車駐車區的位置，規劃為轉乘民眾的停車空間，預計可停放33輛汽車、200輛機車；強調劃出停車空間為短期激勵民眾轉乘大眾運輸的措施，將依整個環境與使用情形作動態調整。
新北市政府交通局指出，將請客運業者評估增設林口市區至林口轉運站的接駁公車可行性，刺激林口轉運站使用並提供更優化大眾運輸接駁系統，更可符合與桃園捷運轉乘接駁的需求。