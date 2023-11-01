林依晨曝母親「無私付出」養成正能量女神 打出一手人生好牌
黃文英首執導演筒、侯孝賢擔任監製電影《車頂上的玄天上帝》，由林依晨與周渝民主演、阮經天特別演出。故事以女主角林依晨的情感歷程為主軸，講述「我們心裡面都住著一個深愛過的人」，那個人的存在會左右你想法，進而影響一生。正能量女神林依晨透露，母親是她的「人生導師」總是無私奉獻於小孩，也教會她如何打出一手人生好牌。
記者黃雅琪／綜合報導
導演黃文英以自己家族橫跨三代的信仰傳承為依歸，述說一段關於嘉義老家百年歷史及藉由思念已逝阿公、追尋生命價值的故事。片商以「影響你一生的人」為題，邀請演員們分享自身故事；影響林依晨最深刻的人就是她的母親：「我們小時候不知道她的處境是多麼艱困，她仍然把所有的愛給了我和弟弟，讓我們不在愛或物質上感到匱乏，她也教導我們不要浪費，管教非常嚴厲。」
林依晨回想：「成績上媽媽從來不要求我們一定要多好，只要求我們比過去的自己好，只跟自己比、不跟別人做比較。這些都奠定了我在之後的人生中樂觀的態度，能夠很快轉念，把不好的牌用一種有創意的正向方式打出去。很感謝我的母親，讓我成為一個盡責、永遠不會停止往前走的人。」
周渝民的爺爺是軍官，從小他住在眷村裡面跟著爺爺的作息，每天凌晨5點多起床，到對面的學校廣場做健康操，再一起吃頓中式早餐，這段爺孫日常令周渝民回想起來記憶猶新：「小時候看著我爺爺做人處事的道理，他堅持每一天早起做相同的事情，這份堅持根深蒂固影響著我，讓我成為一個懂得堅持到底的人。」
阮經天小時候常跟著爺爺一起去他任職的中國醫藥學院上班，當時爺爺已屆齡退休，在阮經天的印象中，爺爺經常坐在辦公室看報紙：「有一次我問他可不可以帶我去吃東西、買東西，我爺爺就叫我等一下，我問他：『為什麼？你又沒事。』他跟我說，今天學校給他這份工作，無論重不重要，他都要對得起他的工作、薪水，幾點下班他就會坐到那個時候。」《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。