NBA／James Harden比想像重要！美國記者：「這2點」幫上快艇大忙
洛杉磯快艇透過交易換來球星哈登（James Harden），與Russell Westbrook、Kawhi Leonard、Paul George組成4星連線，快艇終於得到想要的球員，但James Harden真的能提升球隊戰力嗎？記者Rachel Nichols在Undisputed》節目中談到了他為球隊帶來的價值，除了帶來場均超過10次以上助攻，更成為一位能拉開空間的球員，確實能為快艇幫上大忙。
記者路皓惟/綜合報導
「自從Kawhi Leonard和Paul George加入以來，沒有人能平均每場貢獻6次助攻，Harden場均助攻近11次，他是另一位能夠拉開球場空間的球員。」Nichols表示。
Harden的加入不僅能參與進攻，而且還是能製造助攻的球員，這將減輕Kawhi Leonard和Paul George和主帥Lue的壓力，因為每當Leonard和George受傷時，Lue都必須不斷地調整陣容。
Rachel Nichols表示，James Harden在費城的事件確實在很多人心中留下了不好的印象，但毫無疑問當他想認真打球時，他絕對是一名極具天賦的運動員，不僅增加主力球員輪休的機會，也能降低球員受傷的機會，Harden絕對比想像來得重要。