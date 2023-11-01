雙11影音串流OTT平台優惠！5平台懶人包比較　LINE TV年繳免千元

我是廣告 請繼續往下閱讀
10月23日至11月12日，年方案原價1720元，特價990元，平均下來一天不用3元。提供1080p畫質影品，支援3台裝置同時觀看，不受IP限制。
📍Disney+
11月1日至11月15日，針對台灣大用戶，透過客服App、台灣大官網、或台灣大Disney+雙11網站申辦Disney+ 6個月加掛方案，就能以每月99元，享受原價270元的Disney+ 標準方案，現省63%月租費；或選擇原價320元的Disney+ 高級方案，省下53%月租費，每月只要149元，現在申辦還有機會抽中1,111元momo幣。非台灣大用戶價格則維持標準方案每月270元，可4台裝置同步看的高級方案每月320元。
📍愛奇藝
即日起至11月14日，12個月原價1990元，特價1190元，平均單月99元起，另有6個月890元。同步寶箱分享活動，續約後並分享寶箱即可獲得寶箱，有機會拿到iPad Air、AirPods 3等。
📍friDay影音
即日起至11月14日，官網買影劇暢看180天儲值方案，加碼送180天及12張單片券，等於用1194元可以看360天。支援兩個帳號共同使用。活動期間內於官網購買180天儲值方案即可參加抽獎，有機會抽7-11 100元商品卡、LINE WEBTOON 111枚代幣、家樂福100元提貨券、遠東百貨100元商品券
📍HamiVideo
預計11月2日公布優惠，活動截止日期會到11月12日，最低5折起。