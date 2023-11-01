廖先翔家族遭控侵佔國有地 賴品妤：汐止不是讓家族破壞的地方
國⺠黨籍新北市議員、新北市第12選區立委參選人廖先翔今（1）日遭媒體爆料，其家族涉多項件侵占國有地案，其父前議員廖正良位於汐止區的違法莊園更涉及侵占國有地、濫墾山坡保育區、破壞水質保護區等七大罪狀，民進黨立法院黨團痛批，堪稱是「全台最貪政治家族」。立委賴品妤表示，廖身為民意代表擁有公權力，應接受最高的檢驗，更應正面回應報導內容，「汐止不是可以如此讓你們家族隨意侵占、破壞的地方。」
記者陳威叡／台北報導
針對對手廖先翔遭爆其家族涉及「保育區蓋豪宅」與「國有地營私利」等兩大件違法案，賴品妤表示，廖先翔承認違規事實，但卻刻意沒回應涉嫌違反「疑侵占國有地」、「濫墾山坡保育區」、「破壞水質保護區」等七大罪狀。而媒體報導稱，這棟莊園約於2011年興建，當時廖先翔的父親、廖正良正是時任市議員，他不可能不知道，卻還知法犯法。
賴品妤說，廖正良於後也因涉及其他案件，所以在2018年由廖先翔接棒，父子前後議員任期長達約17年；這也讓人不禁要問廖家是否一脈相傳、透過職權達成這些違法的建物？
賴品妤說，媒體報導指出該地是山坡保育區、又位在地質敏感區，未經核准不得擅自開墾，沒有做好水土保持將是對環境、居民安全造成危機；而部分水池、道路更有可能是侵占國有地。同時莊園位置是「自來水水質水量保護區」，也就是說他家是在自來水取水口以上的水源保護範圍。
賴品妤質疑，廖先翔應該沒有這麼惡劣，要汐止人喝自己家偷排的污水吧？身為民意代表擁有公權力，本來就該接受最高的檢驗；在大是大非的問題、汐止鄉親疑問面前，應該詳細的「正面回應」媒體內容，說明清楚有無利用特權滿足家族利益？新北市府也必須儘速徹查，「汐止不是可以如此讓你們家族隨意侵占、破壞的地方。」