台灣大賽／首度猿龍對決！味全主場優勢明顯 但休息太久成隱憂
中華職棒台灣大賽即將在11/04 (六)於天母棒球場點燃戰火，由年度排名第一的味全龍隊要對上季後挑戰賽的勝者樂天桃猿，味全龍共握有五場主場優勢，樂天則是僅有G3、G4兩場主場賽事，這也是中華職棒總冠軍賽史上首次「猿龍對決」，格外引人注目。
實習記者陳品翔/綜合報導
季後挑戰賽面對統一獅的樂天桃猿來勢洶洶，儘管對方手中有先一勝的優勢，但最終仍以三連勝順利淘汰對手，展現爭冠強烈的企圖心，樂天也要力拚含前身第8座的總冠軍。而味全龍重返中職後，睽違26年再度拿下季冠軍，上次味全拿下年度總冠軍已經要追朔到1999年，味全龍期望能「龍眾一心」，將氣勢帶進台灣大賽，一舉奪得總冠軍。
例行賽兩隊在戰績上由味全龍較居上風，全年雙方對戰戰績為17勝13敗，優於樂天桃猿。但值得注意的是，味全在主場贏球的勝率遠高於客場，主場共計34勝22敗4和，客場則是28勝31敗1和，有段不小的差距。
而樂天這邊則是相反，主場拿下29勝29敗2和，客場戰績則是31勝27敗2和，相較主場反而較會打客場賽事，味全儘管擁有主場優勢，但絕對不能輕忽「暴力猿」打線的威脅性，要想盡辦法守護主場，避免在落後的情況下去到桃園打較不擅長的客場。
儘管休息天數充足，但味全這邊仍有隱憂，總教練葉君璋坦言，休息天數較多對於球隊而言不見得有利，反而會增添變數，儘管這中間備戰台灣大賽時有安排與合庫的訓練賽，但總冠軍的氛圍是訓練賽沒辦法營造的，很多事情要等上場了才會知道。