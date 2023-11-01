▲秋冬疫情恐爆發，醫療量能夠不夠？　全台物資庫存數曝光

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口罩庫存量多達1.9億片疾管署表示，為因應COVID-19、流感等防治需求，儲備一般醫用、外科、N95口罩，以及隔離衣、防護衣等物資，其中一般醫用、外科口罩庫存量約1.9億片。其餘各項個人防護裝備等防疫物資充足，足敷因應冬季COVID-19、流感等疫情防治需求。
快篩庫存3,046萬劑 將再撥1600多萬劑關於家用快篩試劑部分，疾管署表示之前已撥配社福機構、中央部會、機關使用及儲備，目前庫存量尚有3,046萬劑，效期不等，至少到113年2月底，最長至114年1月。
此外，為配合流感、COVID-19、肺鏈疫苗接種，發放65歲以上長者每人10劑COVID-19家用快篩試劑，原規劃第1批次發放2,637萬餘劑已全數完成配送。另因地方政府衛生局反映民眾領取家用快篩試劑踴躍，已依衛生局申請陸續再配送193萬餘劑家用快篩試劑至合約醫療院所，以因應接種民眾之領取需求。預計11月會再撥配1600多萬餘劑到衛生局/所及合約醫療院所。
若有症狀「先用新冠快篩再就醫」疾管署表示，新冠肺炎與流感重疊症狀多，建議民眾可以使用新冠肺炎快篩為主，先用COⅥD-19家用快篩試劑排除新冠肺炎；再前往醫療院所，由醫師判定是否進行醫用流感快篩。流感快篩準確度約5到7成，即使快篩陰性還是可能罹患流感，因此需仰賴臨床醫師的判斷，而公費流感抗病毒藥劑使用條件並不須快篩，只要經臨床醫師專業判斷符合給藥條件即可開立，呼籲臨床醫師加強詢問病患相關疾病史，依臨床評估判斷，把握用藥時機。
為掌握醫療整備量能，疾管署每週監測傳染病防治醫療網應變／隔離醫院，負壓隔離病房使用情形，並透過緊急醫療系統監測急救責任醫院加護病床空床數、急診就診及待床情形，必要時將因應疫情協調進行資源調度，以確保國人就醫權益。
疾管署強調，因應秋冬時節COVID-19及流感等疫情，民眾不可掉以輕心，有發燒、呼吸道症狀或身體不適時，應佩戴口罩並在家休息，也要視需要就醫。疾管署再三宣導，65歲以上長者、慢性病患者、孕產婦免疫力低下等具重症風險因子等民眾，出現相關症狀請儘速就醫；若有呼吸困難、胸痛、低血壓、意識不清等警示症狀，也要立即就醫，以獲得妥適醫療照護。
最後，疾管署呼籲民眾，平時務必養成衛生好習慣，接種新冠XBB疫苗，提升保護力；並落實肥皂勤洗手，保持手部清潔；同時建議年長者或免疫低下者外出時、出入人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者接觸時，要戴口罩，預防感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59778
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