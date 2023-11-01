30歲要如何深耕高雄？郭倍宏選舉還是靠「勤」字行遍天下
「把落跑參選當娛樂，伶牙俐齒對別人，溫柔婉約向自己。」高雄市第6選區立委參選人郭倍宏今(1)日質疑同選區立委參選人所說自己深耕高雄已久，所以跨區選立委沒有落跑問題。郭倍宏比較好奇的是，才30歲，是要如何深耕高雄？意思是說她從青少年時期就開始擔任公職了嗎？還是青少年逛街看電影都算「深耕高雄」？
記者郭凱杰報／高雄報導
同時郭倍宏也請從台北看天下的政論名嘴不要把他的選票低估了。他認為，網路聲量高，「萬人按讚、一人到場」是謂網路文化。沒有腳踏實地一步一腳印耕耘出來的選票都很虛，選民需要親身接觸到候選人的溫度，選舉還是只能靠「勤」字行遍天下。
郭倍宏指出，批判別人落跑講得義正辭嚴，自己落跑就說生活圈都在高雄，沒有離開高雄就不算落跑。他質疑為什麼不敢辭議員專心選立委呢？原來，ㄧ切都是選假的。二個月後落選了再回鳳山繼續當議員。
郭倍宏也諷刺地說，原來，對自己選情不看好不樂觀，沒信心，沒有破釜沉舟的決心，只是跨區過來試試看，選輸了也不算輸，議員繼續當，沒有任何損失。這是把高雄第六選區選民當成什麼了？實驗品還是次級品？
郭倍宏直指，不回答就是不回答，不辭議員繼續選立委，這叫「呷碗內，洗碗外」，對第六選區選民的衊視叫我們情何以堪！