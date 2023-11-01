台籃涉賭風暴／防護員、洋將若涉賭都比照辦理 將以最高標準重懲
職籃連環爆出涉賭案件，中華籃協今（1）日與三聯盟共同開會，會後籃協副秘書長暨發言人張承中透露並解釋會議中的重點，其中談到若球團內的隊職員也有不法賭博行為時的情況，他強調防護員、球隊人員都和洋將都是同一標準，抓到就會嚴懲。
記者黃建霖/臺北報導
職籃今天又傳有球員可能涉賭，張承中在會議後沉重地表示：「涉賭或打假球，我們一定是盡全力去防止，而且是最高標準、最高標準去處理，這個講過很多次了，將全力去杜絕這種情況。」張承中說，希望之後能建立3聯盟的防賭同步機制，以及更明確的規範和懲處規則。
張承中表示，賭有很多層面，社會秩序維護法的賭博、刑事責任的賭博定義都不一樣，球員們在認知上也有所不同，因此有必要去進行頻繁的法治教育，增進他們在這方面的知識，這是籃協努力的目標之一。
根據他家媒體報導，除本土球星涉賭外，甚至也有職籃聯盟中的洋將、運動防護員、甚至教練捲入，對此籃協方面也表示球隊人員涉賭也將比照球員辦理，用最高標準懲處。
「一樣，防護員在我們的懲處辦法中是屬於職員，球隊、球團也包含在協會的懲處辦法中。」不過張承中也呼籲媒體在一切定案之前，不要過多的影射和繪聲繪影，不然對於無辜的球員或工作人員很不公平。