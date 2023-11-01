特企／《蔚藍檔案》2周年紀念直播落幕　推出活動劇情

在直播上半部中，展現為了現場觀眾準備的特別空間並開設體驗區。以活動劇情〈純白的預告信～虛飾之館與美學所在之處～〉為背景裝飾的空間裡，提供了各式各樣的體驗活動，並且贈送Galaxy Store優惠券、特別照片卡等禮物。此外，《蔚藍檔案》在10月31日入駐Galaxy Store，為此也設置了特別展區，玩家們可以參與事前預約認證、留言板留言等各種活動領取禮物。直播下半部節目中，由Nexon Games金用河總監與朴炳林總監介紹即將到來的2周年各種豐富的活動。首先，是官方OST禮包將以「遊戲開發部」為主題與新內容再次進行販售的消息。官方線上周邊商店「夏萊商店」也將會大量上架2周年紀念的新周邊商品。同時預告了各項與韓國企業的合作消息，預計將持續積極地進行IP擴張。
為了讓玩家們可以回顧與《蔚藍檔案》一起度過的2年的時光，官方也進行了各式各樣的特別企劃。像是公開在上市後獲得特定學生的「神名文字」多達大約2,600個的玩家等，舉辦公開各種玩家獨特紀錄的「奇怪大賞」以及分享玩家在《蔚藍檔案》發生的故事，一起回顧過去的時光。總監金用河表示：「能夠在這樣特別的位子和老師們一起迎接2周年，我感到十分榮幸。我們會更加努力，讓《蔚藍檔案》可以成為長久獲得喜愛的IP。」
另外，《蔚藍檔案》於31日更新了活動劇情〈純白的預告信～虛飾之館與美學所在之處～〉，在活動劇情中可以觀賞到夏萊的老師接收到的委託，要從怪盜手中奪回美術品的「遊戲開發部」相關故事，完成活動Story第一個關卡「千年．時代廣場」還能獲得「柚子(女僕)」。同時，可透過特選招募獲得隸屬於「千年科學學園」的神祕攻擊類型前鋒學生「愛麗絲(女僕)」與爆炸攻擊類型前鋒學生「季(兔女郎)」。
Nexon為紀念2周年的到來，將陸續推出各項豐富的活動。首先是在10月31日至11月14日上午9點59分期間每日登入遊戲，將會發送「青輝石」100個，並贈送給第7天登入的玩家「鐵製滑門置物櫃」。另外，在11月2日至11月9日上午2點59分期間，將會每日公開《蔚藍檔案》的代表學園圖片，並提供簽到禮物「青輝石」100個。《蔚藍檔案》2周年特別直播可以透過官方YouTube頻道觀看重播，關於2周年更新與活動的詳細內容請至2周年特別網頁進行確認。
不僅如此，《蔚藍檔案》即將推出與《月讀女僕咖啡廳》跨界聯名合作，玩家於11月9日至11月30日活動期間，前往台北西門店與高雄本店點任一餐點、飲品或甜點即可獲得遊戲虛寶卡與遊戲限定周邊（數量有限，贈完為止）。除台灣區聯名活動外，香港區也將與《吃茶三千》推出三款聯名飲品「寶島經典水果茶、熔岩黑糖波霸鮮奶、蜜桃冰茶」，於活動期間11月9日至11月23日至《吃茶三千》各門市購買聯名飲品任一杯，即可獲得虛寶卡乙張（數量有限，贈完為止），更多聯名活動相關資訊請敬請期待官方粉絲團的公告。
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