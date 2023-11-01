新北青年局下周六邀網紅呱吉開講 笑談「職涯沒有白走的路」
新北市政府青年局定期舉辦的名人講座，下周六（11）日將邀請YouTube網紅「上班不要看」首腦呱吉（邱威傑）到土城國小5樓演藝廳分享職涯心路歷程，從劇團追夢、轉換跑道至外商遊戲公司擔任高階主管，又在40歲辭掉工作經營「上班不要看」影音頻道，笑談「職涯沒有白走的路」。講座免費且名額有限，歡迎青年朋友到新北市青年局官網報名搶票。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府青年局長邱兆梅表示，自己在職涯也轉換多次跑道，從科技公關到演員，再到現在擔任公職，對於自己有熱情的工作，希望大家能認真投入當下、在每個階段培養專業，就算累積的經驗是各種雜學，終究會在關鍵時刻串聯起來。
呱吉認為，職涯沒有白走的路，過去沒有成果的經驗，都可能成為未來的關鍵推手，就像他將劇場經驗用在和國外廠商交涉；在遊戲公司的管理經驗又成為他經營上班不要看的養分；除了分享職涯，呱吉也會分享職場實用建議，包括轉職和面談薪水。
新北市政府青年局說明，為輔導青年多元學習，尋找自身熱情，舉辦各種講座活動，其中「新北有課UKO」系列講座提供多項抽獎禮品，只要參與6次課程就有機會獲得Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton 無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮。有興趣報名參加由名人呱吉（邱威傑）於11日週六下午2時至4時在土城國小5樓演藝廳（新北市土城區興城路17號）分享題「職涯沒有白走的路」講座的朋友，可以連結線上報名網頁報名。