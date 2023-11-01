特企／高雄科工館浮島花園「琢蘊」小坪數版　遠雄峰蘊輕奢登場

遠雄房地產行銷副總許文宗分析，提早兩個月在9月完銷又創農16特區小宅最高55萬實登成交新價的「遠雄PARK 16」，驗證市中心蛋黃區或成熟商圈內精緻型產品需求湧現，這次結合「PARK16」輕奢小宅精品路線和同區「遠雄琢蘊」浮島花園立體綠洲自然系2大紅盤優勢，在科工館特區、大昌生活圈內的九如一路上打造自然系列Ⅱ「遠雄峰蘊」，單價上是創價型產品，總價又能讓30歲以上年輕菁英首購客群買得起，透過遠雄建設深厚的建築實力、安心的保固服務，要讓首購族一次就買到人生中最完美的房子。他說「市場都知道，遠雄峰蘊這種產品賣1戶、少1戶」一開案全就穩定順銷，大有轟動農16特區的「PARK16」大紅盤之勢。
遠雄依照中華路與九如路形成的城市十字中軸線布局高雄，「遠雄峰蘊」在九如路取得市心難得的1598坪朗闊大基地，打造地上27樓雙塔地標，規劃25至43坪、2~3+1房產品，透過空間規劃、材質運用，巧妙構築生態跳島、飄浮花園、植樹大陽台，把「綠」透過建築種回城市最精華的地段。
該案也是遠雄高雄首例同時融合「精品」與「自然」兩大推案系列DNA的作品，正因剛剛好的坪數規劃，讓客戶能用最剛好的價格輕鬆入主市中心蛋黃區。首波銷售便賣出120多戶，吸引中小企業與自營商二代、醫療與金融精英客群，和鄰近中大坪數案「遠雄琢蘊」的延伸買氣和加碼置產買盤。
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