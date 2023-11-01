陳志強體檢「蟲蟲品質」不輸歐美男性 老婆曾智希突虧：速度很快
45歲藝人陳志強與昔日同門師妹曾智希結婚1年，曾智希暫別三立8點檔《天道》2個月，專心備孕拚寶寶，今（1）日夫妻倆出席大牙夫妻「憂拜盃」羽球賽，曾智希前陣子進行凍卵手術，取卵要先驗血，她的報告數值不理想，取出13顆，下一步換老公陳志強取精，而陳志強「蟲蟲品質」不輸歐美男性，只是被老婆曾智希虧取精的速度過快。
記者羅凌筠／台北報導
陳志強透露取精過程很愉悅，他在小房間選東洋的成人影片助興，房間裡面影音設備很齊全，沙發、廁所有香香的味道，「通常選片時間比完成時間還久，因為取出來會成為我們下一代，想找一部讓自己愉悅一點的，顏值會高一點。」
有一次曾智希身體很疲累、虛弱，催促陳志強動作快一點，結果陳志強俐落完成DIY，曾智希詫異：「你怎麼那麼快！」陳志強抱怨：「在護理師面前這樣說，面子都沒了。」陳志強也透露自己精子報告良好，「醫生說很棒，我本來也很擔心，他說我這個數據，在歐美算數一數二，活動力和數量都不像我這個年紀的，好到不正常。」
曾智希打排卵針已經半個月有餘，老公陳志強也會幫忙打針，曾智希因為荷爾蒙不穩情緒起伏較大，曾對陳志強咆哮：「我又抽血又要打針，你只要取精而已。」陳志強給予包容，讓曾智希感動說：「他真的很體諒我。」