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歐洲街頭反猶行為頻傳！柏林教堂遭投汽油彈、倫敦學校被迫關閉

▲德國民眾上街參與聲援以色列以及抗議反猶示威的活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國民眾上街參與聲援以色列以及抗議反猶示威的活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以巴衝突升級後，全球出現多起反猶太示威，不少國家為此提高警覺，但針對猶太族群的言論仍在歐洲國家漸漸化為行動，甚至與恐怖攻擊掛鉤。專家指出這類行為大多涉及辱罵、誹謗或威脅，更甚者則是塗鴉、毀損猶太人財產或具宗教意義的場所。

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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列以來，反猶主義在全球範圍激增，在德國有建築物上的大衛之星（Stars of David，猶太標誌）被人刻意抹去，甚至傳出柏林市中心猶太教堂被投擲汽油彈的攻擊，有家長擔心孩子性命受威脅而不讓他們上學。德國電視台更是收到炸彈威脅的威脅信，所幸警方攜偵查犬搜查後未發現危險跡象，方解除警報。

在英國倫敦的兒童遊樂場上，許多猶太社區的小孩被辱罵「臭猶太人」，被要求不要使用溜滑梯，經營猶太學校的阿德勒（Anthony Adler）也表示由於擔心學生遭到襲擊，於本月7日起暫時關閉學校，同時也加強學校的安全，「這是第二次世界大戰以來，作為猶太人最可怕的時刻。我們以前也遇到過類似的問題，但在我有生之年，情況從未如此糟糕。」

為英國約28萬名猶太人提供安全事務諮詢的「社區安全信託基金」（Community Security Trust，CST）表示，以巴衝突升級往往會加劇英國的反猶行為，在2021年，該組織接獲的反猶相關事件達到2255宗，創下歷史新高，去年記錄則為1652宗比前一年減少27%，預計今年會進一步上升，儘管暫時無法提供確切數字，但至今接獲的報告已經比去年多2倍。

在法國巴黎的第14區，許多建築物外則被塗上了大衛之星的塗鴉，該區首長稱這類事件令人聯想到二戰時期的氛圍，「這些事件導致數百萬猶太人被滅絕」，法國內政部長達馬寧（Gerald Darmanin）則稱自以巴衝突爆發以來，法國出現逾850起類似事件。

分析指出在近期的反猶太主義事件中，針對性的人身攻擊、破壞財物或建築成為共通點，這類行為往往將「以色列轟炸加薩」、「巴勒斯坦上萬平民死亡」作為憤怒發洩出口，並藉此作為向猶太人口頭甚至肢體攻擊的理由。

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