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籲民進黨團結！許信良示警、催客家票「大家要很拚」

▲民進黨舉行「全國信賴台灣客家助選團」成軍記者會。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.1）
▲民進黨舉行「全國信賴台灣客家助選團」成軍記者會。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.1）

記者陳佩君／台北報導

民進黨今（1）日舉行「全國信賴台灣客家助選團」成軍記者會，前主席許信良在致詞時喊話，此次選舉全黨要團結，因為內外條件都不如2020年；客家大老、國策顧問范振修也呼籲，客家人應團結支持民進黨總統參選人賴清德。

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「全國信賴台灣客家助選團」成立，由前民進黨主席卓榮泰擔任全國競總總督導、前民進黨主席許信良出任助選團總顧問、國策顧問范振修任總團長，與會嘉賓包含民進黨創黨前輩林光華、前民進黨秘書長羅文嘉、總統府資政葉菊蘭、前客家部主任蔣絜安等人。

許信良直言，賴清德是所有總統參選人裡準備最好的，也看起來最有「總統相」，但這次總統選舉比起2020年，沒有好的外在及內在條件，要爭取贏總統、又贏國會過半，大家真的要拚。

許信良提到，最重要是全黨要團結，競選團隊要容納所有派系的人才，尤其這次客家人很關鍵，若客家人都支持民進黨，民進黨一定贏，他同時也點名苗栗、新竹等客家人地區，都不是這麼好贏。

范振修指出，過去客家人在國民黨執政時期當高官，卻沒有被照顧到，如國民黨總統參選人侯友宜執政的新北市，對客家文化敷衍了事，每次參加他們舉辦的客家活動，就如「鬼打架」一樣，只有民進黨執政的地方，才有真正的愛護客家人。

范振修盛讚，賴清德擁有世界觀、人品，4名總統參選人中，只有他一個人合格，呼籲客家人團結支持賴清德。

范振修直言，客家人有「小裡小氣」缺點，越是沒有被提名、要到官，越是怨恨，不過，他認為客家人要把過去的陋習改正，「我真的非常痛恨這些人、為了私利，我們既然從政，是為公家做事，真的要為自己，就不要從政了」。

卓榮泰也提到，明年1月13日大選就是要拚過半、總統選票過半，不管對手如何集結，都希望拚過半，因此客家鄉親朋友的票，非常重要。

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