奇蹟沒發生！全球第2例「豬心移植」病患術後6週亡 難逃排斥反應
美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）團隊，於9月20日替一位58歲的美國海軍退役軍人佛塞特（Lawrence Faucette）進行全球第二例豬心移植手術，術後最初反應良好，然而，隨後仍然出現排斥反應，佛塞特於10月30日不幸過世，換心手術僅替他延續了約6週的生命。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，馬里蘭大學醫學院團隊去年曾執行全球首例豬心移植手術，患者術後只多活了兩個月便死亡，而接受全球第二例豬心移植手術的佛塞特，術後壽命比全球首例還短。
佛塞特剛動完手術時反應良好，新心臟無須支持性醫療設備介入，甚至一度停用支持心臟功能的藥物，醫療團隊也認為沒有發生排斥反應。然而，到了10月下旬，新心臟開始出現器官排斥，雖然醫療團隊盡力搶救，仍無法解決排斥反應引起的一系列複雜副作用，佛塞特於10月30日不幸過世。
豬心移植手術的風險很高，只有在患者有生命危險，且沒有其它醫療手段選擇時，才可以使用。佛塞特心臟病情嚴重，但由於身體狀況不適合接受傳統心臟移植手術，於是選擇豬心移植。接受手術前佛塞特就坦然面對自己命運，直言不知道結果會如何，「但我將竭盡全力爭取每一次呼吸」。