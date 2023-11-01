林襄無懼緋聞「舒服做自己」！自認叛逆壞貓咪 舔舔傷口面對批評
人氣女神林襄、張雅涵、李芷霖3人合唱的新歌以及各自單曲，都已經在今（1日）天數位上架，同時還與7-ELEVEN合作，只要集點加價購就能擁有限量2024桌曆精品套組，多款精緻周邊誠意滿滿。前陣子才深陷緋聞的林襄，自認是隻叛逆的壞貓咪，只想舒服地做好自己，面對每個評價與標籤，她多半選擇沉默不解釋，舔舔傷口加倍努力。
記者詹鎰睿／綜合報導
3大女神攜手演唱的新單曲〈給你了〉，由新星音樂製作才子林言奕量身打造，是首輕快的抒情歌，在林襄、張雅涵、李芷霖的宇宙中，用全糖的笑容迎接大家，期待大家拋開煩惱，更俏皮的把歌詞中的「愛全都給你了」、「給你love」諧音貫穿整首歌。
另外，李芷霖的單曲〈DOKIDOKI〉，整首歌的產出時程與時機，也充滿著DOKIDOKI，重金打造，由知名音樂歌手兼製作人阿沁製作，再加上李芷霖辨識度極高且充滿情緒的嗓音，一出道馬上就交出成績單，不僅親自填詞，還用不到一個月打造這首可愛百變歌曲，還被資深媒體們評為最有潛力的新人。
林襄的單曲〈卡哇伊〉同樣由阿沁親自操刀，她笑說，「在錄音室聽到自己的聲音，我以為一切在開玩笑。」談到歌名「卡哇伊」一詞，其實是日本女生給林襄的評價，意味可愛，甚至像個小公主，也是多數人看到林襄照片的想像。
不過林襄自認更像是一隻叛逆的壞貓，有著自己的個性，不脆弱也不討好地來面對每一個世俗眼光，只想舒服的做好自己，既能性感又能調皮，只要覺得美麗就大膽大方的呈現。關於外界給的評價與標籤，林襄選擇自己舔舔傷口，大多沉默不做解釋，「因為我就是覺得自己確實不夠好，會更努力。」希望在全新領域中挑戰自我。