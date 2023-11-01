名家論壇》錢震宇／最愛魔鏡的賴清德

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會相信魔鏡的人，本身就是心中有邪念的人。而魔鏡只是代為說出邪念之人的心中話語。
難以想像，做過行政院長、副總統的賴清德，真的講出最希望下架民進黨的是共產黨。一個執政八年的民進黨，到頭來還是對自己毫無信心，把執政不利、民主選舉的決定，都推給中共，動輒說中共介選、企圖影響大選，永遠都是「不會抹紅，就不會選舉」。
其實賴清德不用問魔鏡，問問每天在台灣生活的民眾就好，到底是誰想下架民進黨？如果賴清德敢問的話。
如同賴清德在中山大學演講，面對台下女學生提問「民進黨要如何解決貪污問題」，賴清德只能顧左右而言他，反問提問的女學生，是指哪一個案子？現場學生群起發言，當面給賴清德洗臉，難怪賴清德凡事都只想問魔鏡，因為魔鏡不會嗆聲。
兩岸是不是兵凶戰危，瀕臨危機，不是賴清德一句話就可以帶過。民眾也不會因為賴清德說中共最希望下架民進黨，就覺得兩岸關係不緊張。事實上，現在的戰爭模式，愈來愈沒有所謂的跡象或預告期，今天很可能因為一個失誤，就讓兩岸擦槍走火，台灣一夕之間就成為戰地，這不是危言聳聽，只是民進黨一直不願意面對的事實。
整天用魔鏡催眠自己的賴清德，也整天想要催眠台灣民眾。他說，「台海若發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，而義務役不用上戰場」，才說完馬上被國防部長邱國正打臉，「台灣防衛作戰槍砲最好不要響，一響的話，處處是戰場，沒有前方後方之分」。言下之意，一旦發爭戰爭，全台灣都會是前線。
根據民調，有65.9%受訪者表示擔心台海兩岸發生戰爭，54%受訪者認為賴清德當選會讓兩岸關係更緊張。這樣的民意在賴清德眼中看起來，都不是重點，因為在他眼中會讓台海發生戰爭的都不是民進黨，而是共產黨，以及共產黨最希望的藍白合。
台灣此刻就像「溫水煮青蛙」，只要有人說兩岸可能發生戰爭就是「中共同路人」、台海可能爆發戰爭就是「恐嚇台灣人」，殊不知除了台灣之外，國際上早把台灣列為極有可能爆發戰爭的地方，唯獨民進黨還在粉飾太平。
此時此刻，賴清德應該正對著魔鏡發問，請問世界上最安全的地方是哪裡。魔鏡回答，「主人，當然是台灣，唯有主張台獨萬歲、務實台獨工作者的主人當選，台灣就是全世界最安全的地方了」。呵呵呵，難怪賴清德會這麼愛魔鏡。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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