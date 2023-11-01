62歲劉德華顏值壓過謝霆鋒！影迷大讚：真男神 40年前一抱成經典
影壇天王劉德華近期與謝霆鋒合作新片《怒火蔓延》，電影近日正式在香港開機，這是兩人繼《新少林寺》後相隔12年再次攜手拍戲，緊張刺激的警匪追逐劇情，將延續前作《怒火》陳木勝導演的精神，而劉德華身兼監製，謝霆鋒擔任動作導演，引起影迷熱議，眾人心中的偶像劉德華站在相差19歲的謝霆鋒身旁，完全不顯老態，神顏值被讚「真男神」。
記者江芷稜／綜合報導
劉德華與謝霆鋒相當有緣份，由於謝霆鋒的父親是資深演員謝賢，長相帥氣的他是個贏在起跑線的星二代，出生沒多久就被父母帶到片場，看遍許多大明星，和趙雅芝、周潤發留下經典合影，網路也流傳過一張劉德華抱著小嬰兒的照片，宣稱是他和謝霆鋒的合影，照片真實性未定，但劉德華曾在兩人同框時表示，40多年前確實抱過小時候的謝霆鋒，謝反問自己有沒有尿在天王身上，對話相當逗趣。
暌違多年再度合作，劉德華說，從謝霆鋒小時候就認識他，生命中有很多交集的時間點，看著他在電影、綜藝、音樂舞台上的表演，一直有在FOLLOW對方，從來沒有覺得他很遠，這次合作希望能激發出更多火花；謝霆鋒則希望自己能提升演技，交出更好的一面，他讚美劉德華拍戲都是「兩條就過」，演技一直很好，劉德華聽了笑說「是他太疼我了」。
兩人都和已逝的香港導演陳木勝合作過多部劇情片，這次《怒火蔓延》延續陳木勝動作電影的精神，由郭子健擔任導演，除了主角謝霆鋒、劉德華再度飾演敵對角色，配角包括許冠文、呂良偉、陳國邦、黃德斌等全新班底，讓觀眾相當期待。飾演高階警官的劉德華和一票小鮮肉演員站在一起，即使臉上妝容充滿打鬥痕跡，依舊相當帥氣，天王風采不減。