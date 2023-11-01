高市毒防基金會第四屆董監事上任 陳其邁：建構綿密毒防網絡
高雄市長陳其邁今(1)日上午出席主持財團法人高雄市毒品防制事務基金會第四屆第一次董事會會議，並代表頒發第四屆董事、監察人聘書，他感謝續任董、監事們過去2年的支持，也歡迎新任董事的加入，財團法人高雄市毒品防制事務基金會於2017年成立，透過公私協力共同推動高雄毒品防制相關業務與資源發展，以充實預防、輔導、戒癮、復歸的量能，建構更完善的社會資源網絡以防制毒品問題。
記者蔡佳宏／高雄報導
他接續表示，毒防局也結合毒防基金會協力運作，目前已在毒品危害防制條例法定八大休閒娛樂場所，進行全面輔導查核，落實防制措施。市府於2020年首創「社區及里辦毒品防制關懷站」，目前已建置817站，讓毒品防制深入高雄每個社區，達到反毒零距離，也透過法務部的專案計畫提供毒品更生人急難救助、心理諮商等扶助，與毒防局相輔相成推動毒品防制業務。
陳其邁也提到，高雄是全國第一個成立「毒品防制局」的縣市反毒不遺餘力，今年1到10月，高雄毒品犯罪每十萬人口發生數為83.25人，為六都中最佳。與同期相較發生數減少19.2人，降幅為六都第二佳，非常感謝毒防局及基金會共同努力。陳其邁也期勉反毒工作不僅在緝毒，政府更有責任協助民眾脫離毒品危害，毒防局與基金會也要繼續努力，同時配合地檢署、醫療體系各方資源，公私協力強化反毒力量，建構綿密的毒防網絡。