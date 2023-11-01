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《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT》正式上線！　登入獎勵進行中

▲「太鼓之達人」智慧型手遊最新作《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT（節奏連結）》正式上線！（圖／品牌提供）
▲「太鼓之達人」智慧型手遊最新作《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT（節奏連結）》正式上線！（圖／品牌提供）

本報訊

萬代南夢宮娛樂與LY Corporation協力發行的「太鼓之達人」智慧型手遊最新作《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT（節奏連結）》宣布今日起於印尼、泰國、台灣、日本、香港、澳門等國家和地區的App Store、Google Play正式上線！遊戲內正式上線紀念登入獎勵也從今天起開始舉辦，期間內登入遊戲即可獲得下列豪華獎勵。

第1天：長按連打×1
第2天：免費硬幣×50
第3天：演奏輔助×1
第4天：長按連打×1
第5天：期限票券7天×3
第6天：演奏輔助×1
第7天：長按連打×1
第8天：演奏輔助×1
第9天：彩虹小槌×1
第10天：無期限票券×3

包含「 Natsumatsuri 」在內，多首超經典歌曲和大量的人氣歌曲，共計161首歌曲上線。追加樂曲的詳細情報請至《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT》官方網站確認。

活動期間每日任務的「合計完成3次演奏吧」的獎勵將變更為「期限票券7天」3張，每日都能獲得。今（1）日起《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT》官方PV在YouTube的「太鼓之達人官方頻道」正式公開。PV中描述了主角獨自待在房間時，從朋友那收到了《太鼓之達人RHYTHM CONNECT》的遊玩邀請，並且開始演奏的場景。以「LINEGAME的邀請」為契機，這是呈現出將《太鼓之達人》的粉絲和粉絲聯繫在一起，同好間傳遞喜悅的「CONNECT」的畫面之一。

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▲太鼓之達人官方頻道正式公開。（圖／品牌提供）
▲太鼓之達人官方頻道正式公開。為慶祝正式上線，官方Facebook發布了紀念活動！（圖／品牌提供）
▲太鼓之達人 慶祝正式上市。（圖／品牌提供）
▲慶祝正式上線，官方Facebook發布紀念活動！活動期間，追蹤官方Facebook粉專、分享指定貼文並且Tag好友，將會抽選粉絲贈送禮物。（圖／品牌提供）
為慶祝正式上線，官方Facebook發布了紀念活動！活動期間，追蹤官方Facebook粉絲專頁、分享指定貼文並且Tag好友，將會抽選共計25位粉絲贈送下列的禮物。

舉辦期間
即日起 ～ 11月8日（三）23:59為止（預計）

獎項
A賞：「太鼓之達人 RHYTHM CONNECT」原創壓克力磚（5位）
B賞：節奏連結正版紀念貼紙（20位）

※本活動僅限台灣參加
※有可能在未經公告的情況下變更、終止活動。
※有可能在未經公告的情況下變更獎項。

《太鼓之達人 RHYTHM CONNECT》官方Facebook粉絲專頁
 

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