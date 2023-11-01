米可白鍍金後首部作品！《追分成功》當上司 愛求表現又怕被討厭
米可白拿下金鐘獎女配角後，首部推出的作品，就是台視最新8點檔大戲《追分成功》，該劇在今（1）日曝光最新主視覺。她飾演離婚育有一子的行銷組長「秦佳芬」，劇中追求工作表現，自我要求高，對下屬也會用高標準評斷，但其實內心是關心身邊人事物。她笑說：「她是個很努力的人，保護色比較重，（個性）冰冷的部分不能讓人家覺得很跩，要拿捏得很好，還是要有點溫暖，對下屬比較嚴厲，演的時候又不能讓人家覺得很討人厭。」
記者蔡依庭／綜合報導
方馨和柯叔元再度搭檔，角色個性一熱一冷，形成有趣對比。方馨自認角色「周秀敏」是個有點八卦、說話直接的熱心大姐，拍攝當天特別穿白色蕾絲洋裝，呼應角色追婚想嫁的心情。她笑說發現自己也有當諧星的資質：「很開心這部戲剛好可以讓我盡情發揮一下，很想看看搞笑的方馨會是什麼樣子。」
蕭景鴻劇中個性隨和為劇中開心果，自認有點像動漫角色「魯夫」，笑稱最喜歡角色能屈能伸，即便遇到阻礙也是會朝著目標堅定向前，聰明又不服輸，盡自己的能力帶給大家溫暖：「照顧人的同時，也帶領身旁的人一起邁向成功。」
柯叔元飾演的「李守善」神祕又具有吸引力，「這個角色和我本身不拍戲的時候很接近，就是有點孤僻，不太愛說話，守善過去有很多故事，讓人想知道這個角色過去到底發生什麼事。」柯叔元近來作品皆有良好口碑，感性表示：「能夠很幸運地在演藝圈繼續努力，都是靠著觀眾朋友的喜愛、還有很多人給我機會，我也會珍惜這一份幸運更努力的去拚。」