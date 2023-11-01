自認還很年輕！富邦集團董座蔡明忠：兒子離接班還很遠

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不過，由於富邦金董事長蔡明興獨子蔡承儒已進入富邦金董事會擔任董事，並接掌富邦人壽副董事長職務，蔡明忠長子蔡承道則進入富邦產險董事會擔任董事，日前更接下富邦育樂董事長職務，讓外界聯想富邦蔡家三代接班梯隊已成形。不過，對於第三代接班布局，蔡明忠今日受訪時，先表示不能再談他兒子了，上次講兒子遺傳到他天資不足，回家被老婆罵死，老婆覺得兒子比他好。之後，蔡明忠才又談到，兒子離接班還很遠，笑稱「我還很年輕」。
對於兒子蔡承道接下富邦育樂董事長，蔡明忠也提出解釋，原先是由蔡承儒擔任，後來蔡承儒因要專心在富邦人壽，不再兼任富邦育樂董事長，在一時找不到人，只好自己先上場，但後來評估自己離育樂工作已經太遠，加上兒子蔡承道很愛運動，也是籃球熱愛者，因此決定讓他去育樂試試看。蔡明忠說，年輕人現在運動風氣很盛，育樂發展若由年輕人帶領，可能比他這個LKK還合適。
此外，蔡明忠也澄清，蔡承道沒在騰訊工作過，而是在富邦財險及騰訊合資成立的數位保險經紀人公司工作，當時蔡承道在那裡學習保險科技。由於中國數位金融發展走得比台灣快，當時蔡明忠覺得那是很好的機會，因此讓兒子蔡承道去看一看，並在深圳待了約1年多，他覺得對兒子是很不錯的經歷。