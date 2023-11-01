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埃及宣布開放拉法邊境！逾6百名傷患和外籍人士首度獲准離開加薩

▲以巴衝突26天以來，載有遭以色列轟炸的加薩傷患乘著巴勒斯坦救護車抵達與埃及接壤的拉法過境點。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突26天以來，載有遭以色列轟炸的加薩傷患乘著巴勒斯坦救護車抵達與埃及接壤的拉法過境點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭爆發以來，加薩走廊遭砲火轟炸，大量平民、傷患與外籍人士如記者等無法自當地撤離，根據最新消息，埃及宣佈首次開放與加薩接壤的拉法邊境關口（Rafah Crossing），這是開戰26天以來首次允許受傷的巴勒斯坦人在西奈半島接受治療。

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根據《路透社》、《美聯社》與埃及國營媒體報導，在本週三（11月1日）埃及官方通過了通關清單，包含雙重國籍人士在內一共545人將被放行可從加薩與埃及接壤的拉法關口進入埃及西奈半島；《BBC》在當地的特派員則稱有88名巴勒斯坦傷患也將獲准離開加薩，其他媒體報導則稱約81名傷患。

以色列在宣布進入戰爭階段後，宣布對加薩走廊進行全面圍困，並切斷當地的水電、糧食、藥品與燃料供應，雙方的交火造成平民嚴重傷亡引發國際社會的譴責；《路透社》引述知情人士消息，稱卡達這個國家在以色列與哈馬斯之間斡旋多時，發揮影響力之下終於取得進展，得以讓這些重傷患者與持有外國護照者能夠離開加薩進入埃及。

以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）週二則表示，部分國家已響應以色列總理的請求，派遣醫療船停靠在加薩海岸附近，並在以色列指定為安全區的地方建立臨時醫院；同時他也呼籲巴勒斯坦人不要前往加薩北部的醫院，並稱「那些醫院如今實際上已是哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的總部。」

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