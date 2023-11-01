埃及宣布開放拉法邊境！逾6百名傷患和外籍人士首度獲准離開加薩
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭爆發以來，加薩走廊遭砲火轟炸，大量平民、傷患與外籍人士如記者等無法自當地撤離，根據最新消息，埃及宣佈首次開放與加薩接壤的拉法邊境關口（Rafah Crossing），這是開戰26天以來首次允許受傷的巴勒斯坦人在西奈半島接受治療。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》、《美聯社》與埃及國營媒體報導，在本週三（11月1日）埃及官方通過了通關清單，包含雙重國籍人士在內一共545人將被放行可從加薩與埃及接壤的拉法關口進入埃及西奈半島；《BBC》在當地的特派員則稱有88名巴勒斯坦傷患也將獲准離開加薩，其他媒體報導則稱約81名傷患。
以色列在宣布進入戰爭階段後，宣布對加薩走廊進行全面圍困，並切斷當地的水電、糧食、藥品與燃料供應，雙方的交火造成平民嚴重傷亡引發國際社會的譴責；《路透社》引述知情人士消息，稱卡達這個國家在以色列與哈馬斯之間斡旋多時，發揮影響力之下終於取得進展，得以讓這些重傷患者與持有外國護照者能夠離開加薩進入埃及。
以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）週二則表示，部分國家已響應以色列總理的請求，派遣醫療船停靠在加薩海岸附近，並在以色列指定為安全區的地方建立臨時醫院；同時他也呼籲巴勒斯坦人不要前往加薩北部的醫院，並稱「那些醫院如今實際上已是哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的總部。」