通勤時段人擠人塞爆！韓國首爾地鐵推「無座位車廂」 盼緩解擁擠
由於通勤時間地鐵車廂過於擁擠，首爾地鐵公司（Seoul Metro）今（1）日宣布，將在明年1月試行「無座位車廂」，希望能容納更多乘客，緩解尖峰時刻的車廂人擠人「沙丁魚」現象。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓國先驅報》報導，首爾地鐵公司將於明年1月份，在4號線和7號線地鐵，於上下班通勤時間，設立兩節「無座位車廂」，以容納更多乘客。根據首爾地鐵公司提供的今年第3季載客數據，4號線和7號線在尖峰時刻的載客率分別達到193%和164%，人擠人的情況特別嚴重。
首爾地鐵指出，「無座位車廂」可以讓車廂內的空間增加約12.6平方公尺，另外，首爾地鐵也提高了4號線和7號線的運行列車班次數量，4號線增加4班列車，7號線增加2班列車，希望能夠解決車廂過於擁擠的問題。首爾地鐵表示，「無座位車廂」試行後若評估有效，將會逐步增加「無座位車廂」的數量，並擴大應用至其他路線。
《衛報》報導指出，韓國網民特別發明了「地獄鐵（jiokcheol，지옥철）」這個名詞來形容通勤時段擠地鐵的慘烈。首爾地鐵公司一共運營管理9條路線與275座車站，每日運量高達700萬人次。