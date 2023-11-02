共享海洋環境交流！國家海洋院與馬來西亞登嘉樓大學簽備忘錄
海洋委員會國家海洋研究院於1日，在該院會議室，與馬來西亞登嘉樓大學，共同簽署合作備忘錄，雙方未來將進行海洋氣候變化相關之科學研究，共享海洋環境和生物多樣性數據，並促進雙方研究人員之合作及交流。
記者黃守作／高雄報導
海洋委員會國家海洋研究院與馬來西亞登嘉樓大學(Universiti Malaysia Terengganu)共同簽署合作備忘錄，是由國家海洋研究院院長陳建宏與登嘉樓大學校長Prof. Dato’Dr. Mazlan Abd Ghaffar共同主持。
國家海洋研究院院長陳建宏表示，國家海洋研究院為國家海洋智庫，協助海洋委員會執行各項海洋相關事務及研究，包括海洋政策規劃、海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育，而簽署合作備忘錄的馬來西亞登嘉樓大學，位於馬來半島東部，臨南中國海，該校聚焦於馬來西亞的海洋科學及生物多樣性等領域，為馬國海洋研究及教育的基地重鎮，研究成果享譽學界。
陳建宏指出，全球暖化是世界性的議題，此次攜手與登嘉樓大學合作，將開發海洋科學研究，並進行海洋大數據資料蒐集，以利建立生態保育環境監測之背景值基線資料，作為未來評估海洋政策之參考依據。
馬來西亞登嘉樓大學校長Prof. Dato’Dr. Mazlan Abd Ghaffar指出，透過簽署合作備忘錄，將促進雙方研究人員交流，以共同發展海洋科學研究及永續海洋為目標。