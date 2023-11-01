雄商「譜青春團隊」學子跨領域學習展成果 全台大獎得透透
高雄高商「譜青春團隊創意微電影團隊」成立九年，歷年來在各項微電影競賽表現亮眼，累積至今已獲得一百多個獎項，可說是全台灣大獎得透透。今年十月又傳來捷報，團隊拿下了宜蘭縣政府求職防騙創意漫畫及微影片徵件競賽金獎殊榮。
記者陳美嘉／高雄報導
「112年求職防騙宣導暨徵件競賽」主題涵蓋了求職防騙、就業隱私和薪資揭示等議題，譜青春團隊這次以「Black Fraud」作品一舉拿下了「高中大專組-微影片類」金獎的佳績。值的一題的是，此類別六個獲獎隊伍只有譜青春團隊是高中生。導演莊潔宇，以及團隊成員吳怡嫻、吳承芸、陳姿安，都是高二生，她們來自會計、商經、國貿等不同科別，大家因為有共同創作興趣加入了團隊。
雄商「譜青春團隊」是由阿喵老師、江佳昌老師等人多年帶領一群對微電影製作有興趣熱愛的同學所組成的團隊，從微電影腳本撰寫、拍攝、譜詞、作曲，幾乎由學生一手包辦。阿喵老師指出，九年前由第一部MV「青春的回憶」開啓此歷程，各項議題的微電影製作上，師長們也讓學生有盡情發揮的舞台與機會。同學們的成功證明，只要找到了自己的興趣，願意努力自學，其實也能夠創作很傑出亮眼的作品。
雄商校長劉人誠表示，技術型高中於108課綱的發展中期待學生透過所學務實致用，強調培養具有核心素養的技職人才。此次同學再次獲獎，充分發揮學生的創意及跨領域學習的成果，在師長指導下，讓學生掌握各項可以展現學習成果的舞台，一舉拿下大獎，非常為學生開心。
劉人誠指出，11月28日至11月30日在高雄高商將舉辦一年一度教育部「112學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽」，屆時將有來自全臺灣2千多位商管群各職類頂尖高手齊聚雄商，高雄高商和樹德家商將成為大家展現自我、創造佳績，開創不一樣的未來的競技舞台。屆時也歡迎各界一起來共襄盛舉，期待商管群選手們精彩優異的表現。