日相岸田訪菲將於國會演說　菲議長：僅5次前例

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他表示，岸田此行將「強化（菲日）兩個盟友的合作以應對共同的挑戰」。
朱比瑞說，他今年2度訪問日本時，都向日方提出兩國簽署相互准入協定（RAA）的可能性，以強化安全合作。
「相互准入協定」允許簽署方相互部署軍隊、加速防務安全合作，並允許雙方部隊規劃和執行更大規模、更複雜的軍事演習和部署。
若菲律賓與日本簽訂RAA，將是繼澳洲、英國之後第3個與日本簽署RAA的國家。
朱比瑞說，在雙邊援助方面，日本是菲律賓獲得政府開發援助的最大來源國。
根據菲國財政部數據，2001年到2020年菲律賓3任總統任期間，日本提供菲國141億3900萬美元（約新台幣4592億2058萬元）政府開發援助，占同期雙邊貸款總額的72%。
朱比瑞說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年訪問東京期間，日本承諾2年內將提供菲方2500億披索（約新台幣1429億元）援助，協助菲律賓於2025年之前達到中等收入水準。
他表示：「我們期待著一位國家領袖的講話。這個國家是強健的貿易夥伴，強大的安全盟友，災難期間的援助之手，以及菲律賓進步的投資者。」
朱比瑞指出，前5位曾在菲國國會發表演說的國家元首為：2006年2月時任印度總統卡蘭（A. P. J. Abdul Kalam）、2005年4月時任巴基斯坦總統穆夏拉夫（Pervez Musharraf）和時任中國國家主席胡錦濤、2003年時任美國總統小布希（George W. Bush）、1960年時任美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）。（編輯：韋樞）1121101