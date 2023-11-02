職災勞工個案服務！高雄市勞工局獲勞動部業務評鑑優等獎之殊榮
高雄市政府勞工局獲勞動部職災勞工個案服務業務評鑑優等獎之殊榮，於31日下午，由局長周登春到台北市漢來大飯店，接受勞動部次長王安邦頒獎表揚，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
勞動部舉辦112年直轄市及縣市政府職災勞工協助事項業務評鑑頒獎典禮，由勞動部次長王安邦主持，並頒獎表揚全國職業災害勞工個案主動服務評鑑獲獎之機關單位。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，感謝每一位默默付出與陪伴的職災專業服務人員，提供職業災害勞工個案管理服務，主動進行關懷及提供勞動權益保障，盡心支持陪伴職災勞工與家屬，並協助職災勞工早日重返職場，期許服務同仁能持續秉持「即時保障、即刻關懷」的理念，陪伴勞工朋友及家屬度過艱難時期。
周登春說，以屏東明揚爆炸案為例，高雄市政府勞工局職災專業服務人員在獲悉有受傷勞工，轉送至高雄的醫院，專服員於獲報、聯繫及建案後，即趕赴醫院與案家表達慰問，及時提供心理支持與關懷，並視職災勞工及家屬的需求，轉介勞工、社福、醫療、法律等資源網絡單位。
周登春希望勞工朋友及雇主都能對工作危害隨時保持警覺，做好事前防護，並注意安全，才能避免職災的發生。