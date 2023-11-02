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助攻產業數位轉型！產業園區管理局推數位轉型共創實證計畫

▲經濟部產業園區管理局推數位轉型共創實證計畫，並舉辦成果發表會。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局推數位轉型共創實證計畫，並舉辦成果發表會。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局於31日，在高雄軟體園區鴻海研發大樓，舉辦科技產共創實證結業及輔導成果發表會，以引領產業園區產業群聚業態，期透過轉位轉型共創實證案例分享，提供各產業更多實際的數位轉型應用經驗與建議。

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▲經濟部產業園區管理局推數位轉型共創實證計畫，並舉辦成果發表會。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局推數位轉型共創實證計畫，並舉辦成果發表會。(圖／記者黃守作攝)
科技產共創實證結業及輔導成果發表會，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，產業園區管理局投資服務組組長曹家文、高屏分局分局長游淑惠、中華民國資訊長協進會理事長盛敏成、高雄市雄青創業協進會理事長羅偉特等人，以及產官學研單位代表與會。

▲產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝)
▲產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝)
產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局於110年爭取前瞻計畫，以科技奠基與產業轉型為核心目標，與財團法人資訊工業策進會合作推動數位轉型雙軌機制，辦理數位轉型共創實證計畫，該計畫已進入第三3年，累計培育製造業中高階數位轉型種子領袖130人、數位轉型顧問111人，衍生南部產業轉型示範案例共計16案，帶動相關服務衍生產值逾12億元。


楊伯耕說，隨著經濟部組改，課程及輔導資源擴散至產業園區，深度完整的建

▲產業園區管理局局長楊伯耕(中)頒獎給績優單位。(圖／記者黃守作攝)
▲產業園區管理局局長楊伯耕(中)頒獎給績優單位。(圖／記者黃守作攝)
構在地數位轉型示範案例，以擴大數位科技產業群聚之規模，進以形塑數位轉型聚落，今(112)年共計衍生5組進入POC(Proof of Concept)概念驗證，透過計畫與專家顧問輔導，導入數位科技工具協助擘劃事業數位轉型策略藍圖，目標以逐步並持續擴散概念驗證到POS(Proof of Service)服務驗證，期望為區內企業帶來實質商機擴散與人才能量的加乘效益。

楊伯耕指出，產業園區管理局為促進更廣泛的合作，須打破傳統業界壁壘，以數位轉型共創基地出發，提供數位轉型專家健診服務，以提升產業數位產業競爭力為目標，扣合園區產業群聚業態，強化跨域資源串聯，加上高雄軟體園區2期、屏東擴區招商，進一步推動區內企業在全球市場上的競爭地位，擴大數位科技產業群聚之規模，以開創未來發展數位轉型藍圖。
 

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