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日本自民黨茨城縣議員訪新北市議會　分享地方建設經驗交流

▲日本自民黨茨城縣議員訪新北市議會，在三樓旁聽席現場感受質詢氣氛並好奇地拿出手機紀錄畫面。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）
▲日本自民黨茨城縣議員訪新北市議會，在三樓旁聽席現場感受質詢氣氛並好奇地拿出手機紀錄畫面。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）

記者吳嘉億／新北報導

日本茨城縣議會自民黨台日友好連線今（1）日到訪新北市議會，由議長蔣根煌及民進黨團接待，雙方進行議會座談交流，並互贈紀念品，表示台日友好，在地方上促進茨城縣與新北市議會之間的合作與交流，由於正值議會市政總質詢期間，日方議員也在三樓旁聽席現場感受質詢氣氛，也拿出手機紀錄畫面，稱讚台灣的政治文化與平權觀念。

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▲日本自民黨茨城縣議員到訪新北市議會，與議會同仁及市議員合影留念。（圖 ／新北市議會民進黨團提供）
▲日本自民黨茨城縣議員到訪新北市議會，與議會同仁及市議員合影留念。（圖 ／新北市議會民進黨團提供）
蔣根煌致歡迎詞說到，歡迎各位日本貴賓來到議會，也常與日本各議會簽訂交流協議書，期盼今日的交流可以促進雙方的友好及合作，讓兩方可以共同成長，希望未來可以到茨城縣交流，維持兩會友好關係。

日本茨城縣議會自民黨台日友好連線幹事長飯塚秋男特別觀察台日政治文化的不同，提到新北市議會議員中女性占了一定比例，可以為日本政治多為男性的情形來做未來借鏡。

民進黨團副總召張維倩則是回應，民進黨重視兩性平權，現場也有許多的年輕議員，也是鼓勵青年參政；更特別的是，台灣的議員會把繡有名字的背心穿在身上讓民眾可以快速的識別，這一點讓平常西裝革履的日本議員蔚為奇觀，也是呈現台日不同的政治文化。

▲日本自民黨茨城縣議員到訪新北市議會與民進黨團進行交流座談。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）
▲日本自民黨茨城縣議員到訪新北市議會與民進黨團進行議會交流座談。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）
促成這次台日交流活動的新北市議員山田摩衣則是說到，日本不但是台灣最愛旅遊的國度，也是她一半的家鄉，因為自己的父親是日本人，媽媽是台灣人；因為過去擔任立法委員助理12年，也擔任過立法院長游錫堃的秘書，現在擔任新北市議員，對於在亞洲首屈一指的日本文明自由，未來期盼台灣與茨城縣相互交流，可以促成更好台日的政治新世代。

日本茨城縣議會自民黨台日友好連線幹事長飯塚秋男表示，透過新北的議員協助促成訪問，特別點出台灣與茨城縣每周有固定班次來往，可以促進兩地的旅遊經貿，促進台灣與日本的友好關係。

與會的民進黨新北市議員包含鄭宇恩、張維倩、山田摩衣、鍾宏仁、林銘仁、蘇錦雄、廖宜琨、彭佳芸、黃淑君、顏蔚慈、彭一書、黃俊哲、許昭興、張嘉玲、戴瑋姍、陳乃瑜；其中顏蔚慈也分享九月時到日本茨城縣作交流的經驗，指出茨城觀光產業發展令人驚艷，包含鹿島神宮、筑波霞波林林單車道風光令人陶醉，而資深日本演歌歌手橋幸夫的一首「潮來笠」，就是台灣著名歌曲「彼個小姑娘」的曲調，呈現台日之間緊密的關係。

▲日本自民黨茨城縣議員訪新北市議會，穿著西裝在三樓旁聽席現場感受質詢氣氛。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）
▲日本自民黨茨城縣議員訪新北市議會，穿著西裝在三樓旁聽席現場感受質詢氣氛。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）

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