自有品牌10年業績300億！看全家如何靠洞察市場缺口成就自家生意

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全家FamiCollection（FMC）邁入10週年，起初於2013年時依循日本全家政策開始經營同名自有品牌，並著眼於消費需求對應與市場趨勢的「價值戰」，瞄準民眾對食品安全的剛性需求，樹立「發現生活的原味」品牌精神，以簡單、少添加為準則，推出市場缺口的差異化商品。
產品的開發策略以「SPA製造零售業」模式，自最前端的市場洞察、商品企劃、產品設計、生產製造，到最末端的銷售行銷，都由全家商品專責人員主導，盼透過零售經驗與市場觀察，挖掘出貨架商品尚未能滿足的需求缺口，並以一體化的開發模式打造出差異化的藍海型明星商品。
2018年導入雙潔淨標章掀革命 明年挑戰100%無添加認證食品品項翻倍
全家自2018年進一步導入Clean Label第三方公證單位的少添加認證制度，成為「全家」自有商品開發的共通標準，目前已有超過98%的商品取得雙潔淨以上標章，明年將挑戰Clean Label 100%無添加認證食品品項數翻倍。
FMC十年來推出超過250款商品，並以食品為大宗，其中，多款市場獨創的明星商品至今仍持續熱銷中，像是運用HPP冷高壓技術製成，保留新鮮風味與營養的「鮮榨椪柑原汁」，以及不添加香料的綜合蔬果汁系列，皆是飲品類熱賣款；看得見新鮮茶葉本體的「冷壓鮮萃茶」更是創下3個月熱銷超過80萬瓶的佳績。
此外，曾創日售萬瓶的紀錄的「蜂蜜水」，則為「100%無添加」的代表商品；2019年對應手搖飲商機而推出的700ml瓶裝茶飲「古早味紅茶」與「四季春青茶」，皆年銷突破億元；2020年對應健康風潮興起，推出多款堅果隨手包長期陳列於結帳櫃檯旁，迄今為FMC最熱銷食品系列。
300億業績背後的堅持大揭密！明年年度目標上看50億
FMC已為「全家」創造超過300億元的銷售額，全家商品部本部長李慶賢表示去年成績約35億，今年預計突破40億，明年目標上看50億，隨著全家營收持續成長，FMC的佔比皆穩定保持在5%左右。
全家商品OMO整合部副部長黃信逢坦言，10年的歷程，每開發生產一樣商品都是很漫長的一條路，為堅守「少添加、雙潔淨」的理念，從商品開發與尋找供應鏈的過程相當困難，為了維持產品的穩定性，需從遍尋純淨的原物料著手，並從中調整細部工法，改變整體開發與製程的結構，且天然的成分勢必會提高整體成本，為避免成本轉嫁至消費者身上，生產規模、數量以及與廠商關係都須嚴格控管。
2014至2015年間，食安事件層出不窮，消費者的消費習慣逐步改變，全家洞察市場缺口，便登高一呼、毅然決然帶起通路革命，FMC在2018年正式導入Clean Label後，等於打掉重練，砍了許多無法從原物料與製程改變的產品，當年度業績掉了20％以上，2020年才正式回到原本自有品牌的銷售水準，爾後穩步向上走揚，每年平均成長5至6%。
慶賀創立10週年 FMC為單身頂客族打造質感生活新提案
適逢FMC品牌創立10週年，全家宣佈正式跨足日用品類，瞄準家戶需求，推出「餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛」四大品類、共30項商品，並集結既有商組，將FMC日用品陳列銷售範圍擴大為獨立專門貨架，以「簡約設計、植物成分、均一價79元」三大訴求，為生活忙碌、追求質感的單身頂客族打造家戶生活新提案。
此外，FMC食品類別也同步發表「個人型湯品」與「小菜」等全新商品線，商品使用後殺菌技術真空包裝，可常溫保存品質與美味，加熱即可享用，方便居家囤貨。全系列商品皆取得Clean Label雙潔淨標章，為FMC潔淨食品再添7款生力軍，包括與「台酒」聯名開發「薑母鴨湯」、「藥燉排骨湯」與「花雕雞湯」，添加新鮮肉品等優質食材，具免備料、微波即食2大特色，讓消費者秋冬時節滋補養生更便利。
「小菜」系列則嚴選新鮮食材搭配獨家調製的麻辣醬汁烹調而成，包含麻辣米血糕、麻辣花生，以及嫩滑牛肚與Q彈蒟蒻牛肚組成的麻辣牛雙寶，另有麻辣豬雙喜可選購，售價均為49元，每樣皆香麻夠味，適合下酒小酌。