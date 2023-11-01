土星11/4恢復順行！「5星座」睽違141天運勢大翻紅　水瓶喜迎財富

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第五名：摩羯座
土星開始順行在你的第三宮，這個宮位代表了與溝通、學習和思考相關的領域。 這意味著你即將迎來一段時間，可以提升自己的智慧、邏輯思維和表達能力。 無論你是學生還是上班族，這段時間都將為你帶來不錯的考運和學業運勢。 你可以專注於提升語言能力、寫作技巧，以及更清晰地表達自己。
此外，土星的順行也有助於改善你與他人的關係，包括家人、同事和朋友。 你將更容易建立更好的人際關係和合作關係，這對職業和個人生活都有正面影響。 因此，把握這個機會，積極應對土星的順行，提升自己的智慧和人際關係，將會讓你在接下來的時間裡受益匪淺。
第四名：天蠍座
土星的順行將會在你的第五宮帶來許多好運。 這個宮位代表了愛情、創意和娛樂，因此你會感到更充滿熱情和創新。 如果你一直在思考告白或想要加深與某人的關係，那麼這個時期將是理想的時機。 不要錯過這個讓人浪漫情愫昇華的機會。
此外，土星的順行也將激發你的藝術靈感和娛樂精神。 你可能會在寫作、繪畫、音樂或其他創意領域中取得更多的成就。 在工作中，這種創新思維也會得到上司的認可和讚賞，因此不妨大膽提出新點子，你可能會意外地獲得成功。 不要害怕展現自己，好運將伴隨著你！
第三名：處女座
土星在第七宮的順行代表在伴侶、夥伴和關係領域你將經歷更多的忠誠、承諾和責任感。 這是一個改善你與另一半或合作關係的好時機，並建立更穩固、長期的約定和契約。 如果你目前有一段穩定的感情關係，現在可能是考慮求婚或進一步承諾的好時機。 土星的順行將加強你與另一半之間的信任和承諾，使你們的關係更加牢固。
在職業領域，這個時期簽署合約或協議也非常順利。 如果你需要與其他人簽署合同，這將是一個有利的時間段，讓合作順利進行。 無論是在個人關係或工作關係中，這段時間都有助於建立更穩固的紐帶，為未來打下堅實基礎。
第二名：水瓶座
土星在第二宮的順行代表了在財富、資源和價值觀領域你將經歷更多的收入、節儉和安全感。 這是一個增強你的財務管理能力、進行投資規劃和累積財富的好時機，同時鞏固你的自我價值和信念。
如果你一直有儲蓄和投資的計劃，現在是實施這些計劃的理想時機。 土星的順行將為你帶來更多的財務機會，有助於累積更多的財富和資源。 在這段時間裡，你可以更謹慎和理性地管理金錢，確保未來的財務安全。
除了財務方面，土星的第二宮順行也鼓勵你檢視自己的自我價值觀和信念系統。 這可能意味著你將更清楚地認識到自己的真正價值，從而更有自信地追求你的目標。
第一名：雙魚座
土星在本命宮的順行對你而言是一個非常有利的星象，因為它將帶來更多的自信、自律和自主。 在這段時間內，你將有機會找到自己真正的人生方向，堅定地追求你的夢想和理想。 此外，你還將有更多的機會展現自己的才華和創造力，同時獲得他人的認可和尊重。
這段時間將充滿積極的挑戰和機遇，你可以更好地管理自己的生活和事業。 你的自信將幫助你克服困難，實現更多的目標。 土星的順行為你提供了穩定和堅實的基礎，讓你能夠更自主地決策和掌控自己的生活。
此外，這也是展現自己才華的好時機。 不論是在事業、創意領域或與他人的互動中，你都將更有信心地展現自己的獨特之處。 這將引起他人的注意，帶來更多的認可和尊重。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。