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土星11/4恢復順行！「5星座」睽違141天運勢大翻紅　水瓶喜迎財富

▲從今年6月17日開始在雙魚逆行的土星，終於要在11月4日之後恢復順行。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲從今年6月17日開始在雙魚逆行的土星，終於要在11月4日之後恢復順行。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

11月運勢將迎來首波轉折！從今年6月17日開始在雙魚逆行的土星，終於要在11月4日之後恢復順行。對此，塔羅牌老師艾菲爾表示：「籠罩了過去141天的各種壓力，特別是事業上都能逐漸緩減，陷入困境者也將得到解脫；負能量、黴運、壓力、困難一一遠去，好運馬上就要到來」，同時也有五個星座在土星順行後將能好運大翻轉。

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📍11/4土星恢復順行！「5星座」運勢大翻轉　

第五名：摩羯座
土星開始順行在你的第三宮，這個宮位代表了與溝通、學習和思考相關的領域。 這意味著你即將迎來一段時間，可以提升自己的智慧、邏輯思維和表達能力。 無論你是學生還是上班族，這段時間都將為你帶來不錯的考運和學業運勢。 你可以專注於提升語言能力、寫作技巧，以及更清晰地表達自己。
此外，土星的順行也有助於改善你與他人的關係，包括家人、同事和朋友。 你將更容易建立更好的人際關係和合作關係，這對職業和個人生活都有正面影響。 因此，把握這個機會，積極應對土星的順行，提升自己的智慧和人際關係，將會讓你在接下來的時間裡受益匪淺。

第四名：天蠍座
土星的順行將會在你的第五宮帶來許多好運。 這個宮位代表了愛情、創意和娛樂，因此你會感到更充滿熱情和創新。 如果你一直在思考告白或想要加深與某人的關係，那麼這個時期將是理想的時機。 不要錯過這個讓人浪漫情愫昇華的機會。
此外，土星的順行也將激發你的藝術靈感和娛樂精神。 你可能會在寫作、繪畫、音樂或其他創意領域中取得更多的成就。 在工作中，這種創新思維也會得到上司的認可和讚賞，因此不妨大膽提出新點子，你可能會意外地獲得成功。 不要害怕展現自己，好運將伴隨著你！

第三名：處女座
土星在第七宮的順行代表在伴侶、夥伴和關係領域你將經歷更多的忠誠、承諾和責任感。 這是一個改善你與另一半或合作關係的好時機，並建立更穩固、長期的約定和契約。 如果你目前有一段穩定的感情關係，現在可能是考慮求婚或進一步承諾的好時機。 土星的順行將加強你與另一半之間的信任和承諾，使你們的關係更加牢固。
在職業領域，這個時期簽署合約或協議也非常順利。 如果你需要與其他人簽署合同，這將是一個有利的時間段，讓合作順利進行。 無論是在個人關係或工作關係中，這段時間都有助於建立更穩固的紐帶，為未來打下堅實基礎。

▲塔羅牌老師艾菲爾表示：「籠罩了過去141天的各種壓力，特別是事業上都能逐漸緩減，陷入困境者也將得到解脫；負能量、黴運、壓力、困難一一遠去，好運馬上就要到來」，同時也有五個星座在土星順行後將能好運大翻轉。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌老師艾菲爾表示，有五個星座在土星順行後將能好運大翻轉。（示意圖／取自unsplash）
第二名：水瓶座
土星在第二宮的順行代表了在財富、資源和價值觀領域你將經歷更多的收入、節儉和安全感。 這是一個增強你的財務管理能力、進行投資規劃和累積財富的好時機，同時鞏固你的自我價值和信念。
如果你一直有儲蓄和投資的計劃，現在是實施這些計劃的理想時機。 土星的順行將為你帶來更多的財務機會，有助於累積更多的財富和資源。 在這段時間裡，你可以更謹慎和理性地管理金錢，確保未來的財務安全。
除了財務方面，土星的第二宮順行也鼓勵你檢視自己的自我價值觀和信念系統。 這可能意味著你將更清楚地認識到自己的真正價值，從而更有自信地追求你的目標。

第一名：雙魚座
土星在本命宮的順行對你而言是一個非常有利的星象，因為它將帶來更多的自信、自律和自主。 在這段時間內，你將有機會找到自己真正的人生方向，堅定地追求你的夢想和理想。 此外，你還將有更多的機會展現自己的才華和創造力，同時獲得他人的認可和尊重。
這段時間將充滿積極的挑戰和機遇，你可以更好地管理自己的生活和事業。 你的自信將幫助你克服困難，實現更多的目標。 土星的順行為你提供了穩定和堅實的基礎，讓你能夠更自主地決策和掌控自己的生活。
此外，這也是展現自己才華的好時機。 不論是在事業、創意領域或與他人的互動中，你都將更有信心地展現自己的獨特之處。 這將引起他人的注意，帶來更多的認可和尊重。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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