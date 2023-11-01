疑李克強靈堂曝光！佈置簡陋、未見遺體　網：比我爺爺還寒酸

李克強死因惹議！前中國媒體人爆料：遭上海武警安排毒殺

▲中國前國務院總理李克強的死因眾說紛紜，流亡美國的中國前媒體人趙蘭健接獲爆料稱李克強是遭上海武警毒殺。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前國務院總理李克強的死因眾說紛紜，流亡美國的中國前媒體人趙蘭健接獲爆料稱李克強是遭上海武警毒殺。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國前國務院總理李克強於上海猝逝，儘管官方公告死因爲突發心臟病，但近來陸續傳出李克強最後一次在敦煌公開露面時氣色不錯，接下來卻與親友家人失去聯繫，行蹤低調地前往上海掀起討論。日前流亡美國的中國前媒體人趙蘭健更透露自己接獲爆料，李克強其實並非「游泳死」而是遭上海武警「操盤毒殺」，遺體就連驗屍的機會也沒有就被火化。

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前中共海軍司令部中校參謀姚誠日前提到，李克強在合肥老家的親友稱自從李克強在敦煌露面以後，家人朋友們就在31日後與他斷了聯繫，但明明李克強近期才表示從二十大退下後，想回合肥與親友、同學們見見面，但在中秋節前後，李克強家人曾通過秘書請他回來老家過節，消息卻石沈大海。

趙蘭健也提到自己接獲爆料，稱自己接收到的中國內部消息共有10點，其中包含李克強其實是在26號下午2點前去世、當時被拉進曙光醫院搶救時已經去世，內容也稱李克強是遭上海武警毒殺，背後指揮的則是上海武警總司令陳源，此人與中共中央軍委會副主席何衛東是江蘇同鄉。

他在社群平台X（前推特）上表示，「昨天接到，這位叫陳源的爆料，很多材料都沒有發布。不只是為李克強難過，也為這位年輕有為前途無量的武警總司令難過⋯⋯我想不出一個人有多邪惡，為自己的升官發財使出的全部罪惡手段。」

旅美北京學者吳祚來分析也提到，李克強「前往上海」的行程有別於先前訪敦煌的公開透明，「那肯定是現在有很多重大的經濟問題讓他去做個交代，或者是認為有些人把責任推到他那去，那就控制他吧，讓他去，讓他到那封閉起來，軟禁起來承擔責任，可能性非常大。」

對李克強死因感到疑惑的還有中國官媒《新華社》前記者顧萬明，他在一封公開信中表示，要求立刻調查李克強猝逝原因，查清真相，不應倉促安排遺體火化，否則恐影響中國共產黨及中國國家形象；然而，《新華社》的報導中也提到，李克強的遺體將於11月2日在北京火化，並無提及驗屍等行為。

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