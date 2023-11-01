李克強死因惹議！前中國媒體人爆料：遭上海武警安排毒殺

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趙蘭健也提到自己接獲爆料，稱自己接收到的中國內部消息共有10點，其中包含李克強其實是在26號下午2點前去世、當時被拉進曙光醫院搶救時已經去世，內容也稱李克強是遭上海武警毒殺，背後指揮的則是上海武警總司令陳源，此人與中共中央軍委會副主席何衛東是江蘇同鄉。
他在社群平台X（前推特）上表示，「昨天接到，這位叫陳源的爆料，很多材料都沒有發布。不只是為李克強難過，也為這位年輕有為前途無量的武警總司令難過⋯⋯我想不出一個人有多邪惡，為自己的升官發財使出的全部罪惡手段。」
旅美北京學者吳祚來分析也提到，李克強「前往上海」的行程有別於先前訪敦煌的公開透明，「那肯定是現在有很多重大的經濟問題讓他去做個交代，或者是認為有些人把責任推到他那去，那就控制他吧，讓他去，讓他到那封閉起來，軟禁起來承擔責任，可能性非常大。」
對李克強死因感到疑惑的還有中國官媒《新華社》前記者顧萬明，他在一封公開信中表示，要求立刻調查李克強猝逝原因，查清真相，不應倉促安排遺體火化，否則恐影響中國共產黨及中國國家形象；然而，《新華社》的報導中也提到，李克強的遺體將於11月2日在北京火化，並無提及驗屍等行為。
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