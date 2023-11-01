柯文哲能源政策推吃飯不留廚餘！學者反問：連香蕉皮都吃進去？
民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日舉行能源政策記者會，反對2025非核家園口號，主張過渡時期採用核能，並提倡淨零碳排放社會運動。柯文哲舉例，北市長任內他否決10億元的廚餘處理廠計畫，當時他向環保局表示「我吃飯從來沒有廚餘」，要朝此訓練市民。不過，受邀出席記者會的台灣大學農業經濟系教授吳珮瑛致詞時忍不住反問柯，「你是不是連香蕉皮都吃進去？」，柯文哲回應說，除了那個以外（都吃），讓現場一陣大笑。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲在競總召開「淨零碳排 永續未來」能源政策記者會，在講解「減碳」時，柯文哲表示在台北市長任內，環保局曾說要蓋一間廚餘處理廠，他問需要多少錢?環保局說要10億。柯文哲表示，他當時跟環保局說「我吃飯從來都沒有什麼廚餘」，北市1天產生17噸廚餘，如果能訓練台北市的市民吃飯都沒有廚餘，是否有必要花10億蓋一個廚餘處理廠？這個計畫後來遭到否決。
柯文哲政策發表後，輪到現場學者逐一發表意見，吳珮瑛時，她第一句話就問柯文哲，「我好奇你是不是連香蕉皮都吃進去？」柯文哲笑回除了那個以外（都吃），引發哄堂大笑。
柯文哲認為，要推動台灣能源政策轉型，首要之務是要成立跨部門的「氣候永續委員會」，邀集產、官、學、公民團體、青年、利害關係人，以國家永續發展為目標制定策略；同時成立「氣候永續轉型基金」，從環境、社會、經濟三方面出發平衡發展。