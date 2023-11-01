▲一躺下又秒睡？小心是身體警訊！　7問題自我檢測有無睡眠債問題

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上床秒睡恐有睡眠債 7問題自我檢視、改善作息一躺下就立刻秒睡的人要注意，可別以為這是因為自己體質好睡的關係，有可能是身體警訊。張益豪醫師提到，一秒入睡其實不好，健康年輕人躺在床上平均約7－8分鐘才會入睡，上床秒睡可能有「睡眠債」問題，民眾可依以下7個問題來檢視自己的睡眠品質、評估是否有睡眠債問題：
- 假日的睡眠時間比平日多2小時以上（3分）
- 時常發現自己在電車或沙發上打瞌睡（1分）
- 一沾床便立刻入睡（1分）
- 早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（1分）
- 上午時常昏昏欲睡（1分）
- 必須設鬧鐘才能起床（1分）
- 每週至少有3天在不同時段就寢（1分）
睡眠品質比長度重要 別一週有兩三個不同就寢時間若睡眠不好，會進而影響身體健康、免疫力。張益豪醫師強調，睡眠的品質比長度更重要，很多失眠者其實沒有失眠，而是「矛盾性失眠」，太過執著於自己有沒有很快睡著、睡眠時間是否夠長，常認為自己睡不好、睡得少，但如果有去做腦波等生理數據監測就會發現其實有睡著、睡得很好。
此外，許多人會在週五熬夜狂歡，在週末休假時晚點才睡，這對睡眠也會產生影響。張益豪醫師表示，每週有兩三個不同時間點就寢，其實會大大破壞生理時鐘，提醒民眾睡眠習慣不容易被建立，年輕時影響較小，但成年人最好不要這樣做，容易影響睡眠導致失眠問題。
資料來源：張益豪醫師臉書、IG－上床秒睡你可能有睡眠債
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59727
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