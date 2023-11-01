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沒擁房讓租屋族「更短命」？《BMJ》研究：「6大租房問題」恐加速生理年齡老化

▲沒擁房讓租屋族「更短命」？《BMJ》研究：「6大租房問題」恐加速生理年齡老化
▲沒擁房讓租屋族「更短命」？《BMJ》研究：「6大租房問題」恐加速生理年齡老化

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潮健康／外電編譯
有鑑於全球房地產價值的急遽上升，「買房」似乎越來越成為年輕人遙不可及的夢想。更加雪上加霜的是，較差的住房條件似乎與身心健康低落有關。刊載於權威醫學刊物《英國醫學期刊》（BMJ）的研究表明，租屋者的「生理年齡」衰老速度似乎快於購屋者，且影響幾乎是失業的2倍。

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租房子比買房還要折壽？  研究：租屋行為恐加快生理年齡澳洲阿得雷德大學自「英國家庭縱向研究（UKHLS）」和「英國家庭小組調查（BHPS）」2項數據庫中，分析1,420 名受試者的血液樣本，以探究生理年齡老化指標：「DNA甲基化」（DNA methylation）對人體的影響。異常的DNA甲基化已被證實與惡性腫瘤、致癌等現象有關。
另外，研究亦透過問卷蒐集受試者對現有居所的看法，例如房租過高、空間狹小、拖欠房租，以及住房保有權、建築風格、冷暖裝置、地理位置等其他資訊。問卷結果與血液樣本比對分析後，研究發現，以下幾種居住狀況與生理年齡顯著老化有關：
租屋（加快0.047年）
拖欠房租（加快0.033年）
居住於租賃式公寓（加快0.033年）
空調設施不足（加快0.024年）
居處溫暖程度不足（加快0.021年）
．房屋款項支付困難（加快0.015年）
租屋者折壽風險比失業者高2倍  住社會住宅影響與買房者無異另外，研究亦發現，居住在私人出租的住所，對於生物老化的影響遠大於失業：分析表明，居住在私人出租房屋（0.046年）對老齡化的影響幾乎是失業（0.027年）的2倍，而失業對老齡化的影響與反覆拖欠租金（0.033 年）相似。不過，若是居住於社會住宅，得以支付較低租金者，其生理年齡衰老徵象與擁有房地產者沒有顯著差別。
研究結果表明，租賃形式、金錢困難與惡劣環境等，可能是使生理年齡加速衰老的潛在因素，且可能對健康產生負面影響。然而，研究團隊強調，生理年齡的衰老與實際年齡不同，可以透過生活型態的改善加以逆轉，這也突顯了住房政策的變化，在改善租房者健康方面的巨大潛力。
然而，由於這項研究屬於觀察性試驗，因此無法確定居住環境與生理年齡之間的因果關係。DNA甲基化數據也存在分析困難，因為其完全來自於歐洲白種人的受訪者。未來需要納入更多樣本與種族，以進一步分析兩者間的關聯性。
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每年修繕費多20萬新台幣  專家曝「千禧世代」不買房3原因

縱然租屋環境可能損害生理年齡，買房對於許多年輕人而言，依舊是不可跨越的一道高牆。瑞士巴塞爾大學商業和經濟學院Alois Stutzer博士強調，對於許多「千禧世代」的年輕族群而言，擁有房屋是「遙不可及」的。
根據美國人口普查局的數據，截至2018年底，大約有三分之一的千禧世代（35歲以下）擁有房屋，比起戰後嬰兒潮世代與X世代比起來，25-34歲的房屋擁有率降低了8-9%左右。維護房屋對於大多數擁房者而言既昂貴又耗時。房主可能得花更少的時間和金錢在度假、娛樂或外出用餐上。「擁有房屋通常意味著放棄了物質層面的享受。」
Stutzer博士指出，2019年的一項調查發現，千禧世代房主的最大抱怨，是低估了擁有房屋的「隱藏成本」。除了頭期款與房貸的成本外，房主還必須準備房屋維修與基本維護上。根據2018年的一項調查發現，房主平均每年在家居裝修項目上需平均額外花費6,649美元，相當於將近新台幣20萬元。
「如果買房意味著你必須工作更長的時間，而且會失去與朋友、家人相處的時刻，可能導致生活品質的下降。那麼買房所產生的幸福感或許將不如預期。」Stutzer表示。




資料來源：
Are housing circumstances associated with faster epigenetic ageing?
Does the Dream of Home Ownership Rest Upon Biased Beliefs? A Test Based on Predicted and Realized Life Satisfaction



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AI倪珍報新聞